Iránsky námestník ministra zahraničných vecí Kazem Gharibabádí v pondelok ostro vystúpil voči nedávnym hrozbám amerického prezidenta Donalda Trumpa. Vyhlásil, že jeho avizované plány na plošné ničenie iránskych elektrární a mostov by sa na základe medzinárodného práva mohli s určitosťou považovať za vojnové zločiny.
Verejné vyhrážky a Rímsky štatút
Vysokopostavený iránsky diplomat reagoval na vyhrotenú situáciu priamo prostredníctvom svojho príspevku na sociálnej sieti X, kde šéfovi Bieleho domu adresoval mimoriadne závažné obvinenia v súvislosti s ochranou civilných cieľov. „Americký prezident sa ako najvyšší predstaviteľ svojej krajiny verejne vyhrážal spáchaním vojnových zločinov,“ uviedol Gharibabádí. Svoje ostré tvrdenia následne argumentačne oprel o konkrétne právne ustanovenia. „Hrozba útoku na elektrárne a mosty je vojnovým zločinom podľa článku 8(2)(b) Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu,“ spresnil s odvolaním sa na medzinárodné zmluvy.
Postavenie krajín voči súdu v Haagu
Spomínaný Rímsky štatút predstavuje kľúčový medzinárodný dokument, ktorý detailne určuje právomoci, fungovanie a procesné pravidlá Medzinárodného trestného súdu. V kontexte aktuálneho sporu a iránskeho odvolávania sa na tento dokument je však dôležitým historickým a politickým faktom, že Spojené štáty americké a ani samotný Irán ho nikdy nepodpísali ani neratifikovali. Obe krajiny tak oficiálne vôbec nie sú jeho zmluvnými stranami.