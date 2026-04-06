Vajíčko predstavovalo v minulosti dôležitý symbol života, znovuzrodenia, plodnosti, krásy a prosperity, pričom vplyvom kresťanstva sa stalo aj symbolom zmŕtvychvstania Ježiša Krista. U našich predkov tak zohrávalo nezastupiteľnú úlohu nielen počas veľkonočných sviatkov, ale bolo bežnou súčasťou rôznych dôležitých hospodárskych aj životných udalostí. Pre TASR o týchto tradíciách podrobne porozprávala etnografka Východoslovenského múzea (VSM) v Košiciach Ľudmila Mitrová.
Magické účinky a rituály
V bežnom živote sa vajíčka v minulosti dávali napríklad do prvej brázdy pri orbe, do oziminy ako ochrana pred krupobitím či priamo pod ovocné stromy na zabezpečenie bohatej úrody. „Výduvky vajíčok sa vešali napríklad na slivky – verilo sa, že aké veľké je vajíčko, také veľké budú aj slivky,“ priblížila Mitrová. Silný význam mali aj pri spomienke na zosnulých, keď sa nosili na hroby a pozostalí ich tam s úctou nechali alebo zahrabali do zeme. „Keď sa na druhý deň vrátili a bolo neporušené, znamenalo to, že duch ich predka je spokojný a bude ich ochraňovať,“ vysvetlila etnografka s tým, že ešte v 70. rokoch 20. storočia sa zvyklo dávať vajíčko priamo do truhly. Okrem toho mu predkovia pripisovali i liečebné účinky. Bolenie hrdla sa tak napríklad liečilo špeciálnou kraslicou, ktorá bola počas Vzkriesenia ponechaná celú noc v kostole.
Vývoj zdobenia a tradičné pisanky
Samotné farbenie vajíčok malo pôvodne posilniť ich magický účinok, pričom ženy kraslice venovali svojim krstňatám a dievčatá zas mládencom ako odmenu za veľkonočnú šibačku a oblievačku i ako prejav sympatií. Na východnom Slovensku, kde sa kraslice tradične volali pisanky, patrilo medzi najstaršie ornamenty zobrazenie kríža, slnka či hviezdy. Najjednoduchšie techniky zahŕňali varenie v cibuľových šupkách, farbenie hrdzavými klincami alebo pripevnenie petržlenového listu, po ktorého odlepení vznikol prekrásny rastlinný motív. „V niektorých lokalitách sa kraslice zdobili leptaním kyselinou, vyškrabávaním vzorov či venovaním určeným pre nápadníka dievčaťa,“ spresnila odborníčka s tým, že sa lokálne využívali aj sadze, nanášanie vosku, lepenie slamy, odrôtovanie či okovanie. Kým spočiatku sa pre ich hlboký symbolický význam zdobili výlučne celé a plné vajíčka, postupom času sa do popredia dostala najmä estetická funkcia a začali sa zdobiť už len vyfúknuté škrupiny.