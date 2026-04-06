Kresťania na Slovensku si aj počas Veľkonočného pondelka, známeho tiež ako Pondelok vo veľkonočnej oktáve či Pondelok baránka, na slávnostných bohoslužbách pripomínajú zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Zatiaľ čo v kostoloch znejú modlitby oslavujúce víťazstvo nad smrťou, v domácnostiach sa tento deň tradične spája s obľúbenými ľudovými zvykmi. Pre veriacich rôznych konfesií tak ide o plynulé pokračovanie najväčších sviatkov cirkevného roka.
Biblický odkaz a ľudové tradície
Pomenovanie Pondelok baránka priamo odkazuje na biblické udalosti prvého dňa po sobote. Podľa Písma vtedy anjel dodával odvahu vydeseným a znepokojeným ženám, ktoré na úsvite našli Ježišov hrob úplne prázdny. „Neľakajte sa. Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Ale choďte a povedzte to učeníkom,“ prihovoril sa im. Na Slovensku a v okolitých krajinách je však posledný deň sviatkov v súčasnosti známy predovšetkým oblievaním žien vodou, šibačkou a rozdávaním maľovaných i čokoládových vajíčok. Hoci ide o rýdzo ľudové zvyky, cirkev v nich vidí symboliku sviatku krstu, ktorý je rovnako spojený s obmývaním vodou. V gréckokatolíckej cirkvi je takzvaný Svetlý pondelok dokonca prikázaným sviatkom, počas ktorého sa konajú sväté liturgie, tradičné myrovanie či slávnostný sprievod okolo chrámu.
Pokračovanie veľkonočného obdobia
V katolíckej cirkvi nasleduje po Veľkej noci osemdňová oktáva Kristovho zmŕtvychvstania, ktorá vrcholí prvou nedeľou po Veľkej noci, známou ako Nedeľa Božieho milosrdenstva. Samotné veľkonočné obdobie však trvá až 50 dní – začína sa už na Bielu sobotu večer a definitívne sa končí až na sviatok Zoslania Ducha Svätého, teda na Turíce. Radosť z Pánovho vzkriesenia prežívajú počas druhej veľkonočnej slávnosti aj veriaci v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, pričom po Veľkej noci v ich kalendári nasleduje ešte päť ďalších nedieľ patriacich do tohto dlhšieho slávnostného obdobia.