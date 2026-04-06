Posádka prelomovej misie Artemis 2 sa v pondelok úspešne dostala do takzvanej lunárnej sféry vplyvu, v ktorej už gravitácia Mesiaca pôsobí na kozmickú loď Orion silnejšie ako gravitácia Zeme. Modul teraz preletí priamo nad odvrátenou stranou našej prirodzenej družice, vďaka čomu sa štvorica astronautov dostane ďalej od domovskej planéty než ktorýkoľvek človek v doterajšej histórii. O dosiahnutí tohto významného vesmírneho míľnika informovala americká agentúra NASA.
Prelet nad odvrátenou stranou a historický rekord
Hlavným cieľom aktuálnej misie je vykonať bezpečný prelet okolo Mesiaca po takzvanej dráhe voľného návratu. Samotná kozmická loď Orion nevstúpi na jeho obežnú dráhu, ale preletí nad odvrátenou stranou vo výške približne 7500 kilometrov a následne sa výlučne vplyvom gravitácie vydá na spiatočnú cestu. Štyria členovia posádky, ktorými sú americkí astronauti Victor Glover, Christina Kochová, Reid Wiseman a Kanaďan Jeremy Hansen, budú mať pri najväčšom priblížení zhruba tri hodiny na pozorovanie lunárneho povrchu, pričom zostanú určitý čas úplne bez spojenia so Zemou. Počas preletu nad odvrátenou stranou sa im naskytne unikátny pohľad na Zem aj Mesiac súčasne a uvidia dokonca aj zatmenie Slnka. Práve v tomto bode prekonajú doterajší vzdialenostný rekord, ktorý ešte v roku 1970 vytvorila posádka misie Apollo 13, keď sa od Zeme vzdialila na vyše 400-tisíc kilometrov.
Skúška pred blížiacim sa pristátím
Misia Artemis 2 odštartovala prvého apríla z floridského Mysu Canaveral a loď Orion by mala po úspešnom oblete a návrate pristáť na prelome piatka a soboty stredoeurópskeho letného času vo vodách Tichého oceánu. Celý tento let slúži ako kľúčová previerka pred plánovaným pristátím ľudí priamo na mesačnom povrchu, ktoré by sa malo uskutočniť počas misie Artemis 4 predbežne naplánovanej na rok 2028. Kým pôvodne sa s pristátím počítalo už pri misii Artemis 3 v roku 2027, tá sa napokon zameria na dôležité testovanie technológií na obežnej dráhe Zeme vrátane nácviku spojenia s lunárnymi pristávacími modulmi od spoločností SpaceX a Blue Origin. Naposledy kráčali ľudia po Mesiaci ešte v decembri 1972 v rámci historickej misie Apollo 17.