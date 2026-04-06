Dvoch slovenských mladíkov zrazil v nedeľu ráno regionálny vlak v meste Schladming, ktoré sa nachádza v strednom Rakúsku. Jeden z nich po zrážke utrpel vážne a život ohrozujúce zranenia. Informácie o nehode potvrdila tamojšia rakúska polícia prostredníctvom agentúry APA, pričom slovenský rezort diplomacie zatiaľ nedostal o udalosti oficiálne hlásenie.
Osudná cesta po koľajniciach
K nešťastnému incidentu došlo v skorých ranných hodinách, pravdepodobne okolo pol siedmej, keď sa obaja mladíci vracali do svojho hotela. Regionálny vlak do nich na trati narazil zozadu. Rakúska polícia uviedla, že jeden z mladíkov utrpel život ohrozujúce poranenie hlavy a do nemocnice v meste Klagenfurt am Wörthersee ho musel urýchlene transportovať záchranársky vrtuľník. Druhý mladý muž bol po nehode pri vedomí, no utrpel zlomeninu ramena. Policajtom neskôr uviedol, že oblasť vôbec nepoznali a v čase nehody im nefungovali ani mobilné telefóny. Z tohto dôvodu sa rozhodli kráčať priamo po koľajniciach, pričom podľa jeho vlastných slov prichádzajúci vlak vôbec nevideli ani nepočuli.
Reakcia slovenského ministerstva
Komunikačný odbor ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR pre TASR uviedol, že o tomto incidente Rakúsko slovenské úrady doposiaľ oficiálne neinformovalo. „Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ SR ani Zastupiteľský úrad SR vo Viedni neboli do tejto chvíle oficiálne informované rakúskou políciou o tejto tragickej udalosti. Rovnako sa na Veľvyslanectvo SR vo Viedni v danej veci nateraz neobrátil žiaden občan SR,“ potvrdil rezort diplomacie. Zároveň však prisľúbil plnú asistenciu, ak si to situácia vyžiada. „MZVEZ SR a Veľvyslanectvo SR vo Viedni situáciu pozorne sledujú a sú pripravené poskytnúť slovenským občanom potrebnú súčinnosť, ak o ňu požiadajú,“ dodalo ministerstvo na záver.