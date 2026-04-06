Juhokórejský prezident I Če-mjong v pondelok oficiálne vyjadril poľutovanie nad nedávnymi incidentmi, pri ktorých súkromné osoby nelegálne vyslali drony nad územie Severnej Kórey. Takéto nezodpovedné konanie podľa hlavy štátu vyvolalo úplne zbytočné napätie v už aj tak krehkých vzťahoch s Pchjongjangom. O prezidentovej reakcii informovala agentúra Jonhap.
Obvinenia a prísny zákaz provokácií
Prezident sa k téme vyjadril na zasadnutí kabinetu v priamej reakcii na minulotýždňové rozhodnutie prokuratúry, ktorá v tejto súvislosti obvinila tri osoby. Zadržaná trojica v zložení študent doktorandského štúdia, zamestnanec Národnej spravodajskej služby a armádny dôstojník mala v období od septembra do januára bez akéhokoľvek povolenia vypúšťať drony do vzdušného priestoru KĽDR. „Hoci nešlo o operáciu vlády, vyjadrujem severokórejskej strane poľutovanie nad zbytočným vojenským napätím, ktoré toto bezohľadné správanie spôsobilo,“ uviedol I Če-mjong vo svojom prvom priamom vyjadrení adresovanom Pchjongjangu. Hlava štátu zdôraznila, že civilisti majú prísne zakázané vykonávať neautorizované súkromné aktivity, ktoré by mohli vyprovokovať susedný štát, a podobné konanie označila za absolútne neprijateľné. Vzhľadom na obavy obyvateľov pohraničných oblastí prezident vyzval príslušné ministerstvá na rýchlu úpravu predpisov. „Musíme dôkladne zvážiť, komu majú takéto činy v skutočnosti prospieť,“ dodal na margo incidentov.
Zostrelený dron a odmietaný dialóg
Samotný Pchjongjang ešte začiatkom januára uviedol, že sa mu podarilo zostreliť dron vybavený sledovacím zariadením. Štátne médiá vtedy zverejnili fotografie, na ktorých bolo vidieť trosky objektu s krídlami roztrúsené po zemi spolu so sivými a modrými komponentmi údajne obsahujúcimi kamery. Súčasný juhokórejský prezident I Če-mjong sa pritom od svojho nástupu do úradu v júni 2025 intenzívne snaží o obnovenie diplomatického dialógu so severným susedom. Severná Kórea však jeho mierové ponuky doteraz systematicky odmietala, pričom jej parlament len nedávno oficiálne označil Južnú Kóreu za svojho najväčšieho nepriateľa.