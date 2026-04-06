Plavebný režim v strategickom Hormuzskom prielive sa podľa najnovších vyhlásení už nikdy nevráti do svojho pôvodného stavu, a to predovšetkým pre lode Spojených štátov amerických a Izraela. Námorníctvo iránskych Revolučných gárd (IRGC) v nedeľu oznámilo, že prípravy na zavedenie nového poriadku pre celý Perzský záliv sa nachádzajú v záverečnej fáze. O vyostrujúcej sa situácii na kľúčovej námornej trase informovala TASR s odvolaním sa na televíziu al-Džazíra.
Tranzitné poplatky a prísne zákazy
Vyhlásenie elitných Revolučných gárd prišlo len niekoľko dní po tom, čo príslušný výbor iránskeho parlamentu schválil radikálny návrh zákona, ktorý zásadne mení pravidlá v regióne. Podľa informácií iránskych médií táto nová legislatíva zavádza pre všetky lode prechádzajúce Hormuzským prielivom povinné tranzitné poplatky, pričom platby sa budú musieť realizovať výlučne v iránskej národnej mene rial. Súčasťou návrhu je aj absolútny zákaz tranzitu pre plavidlá akýmkoľvek spôsobom spojené s USA a Izraelom, ako aj prísne obmedzenia pre krajiny, ktoré sa aktívne podieľajú na jednostranných medzinárodných sankciách proti Teheránu. Revolučné gardy na sociálnej sieti X v tejto súvislosti uviedli, že prichádza čas na nastolenie „nového poriadku“.
Prepad dopravy a upevňovanie zvrchovanosti
Pripravovaný zákon okrem reštrikcií obsahuje aj dôležité ustanovenia, ktoré majú legislatívne upevniť zvrchovanosť Iránu nad celým prielivom. Definuje v ňom nové právomoci pre ozbrojené sily, rieši otázky námornej bezpečnosti, environmentálne normy a právnu spoluprácu so susedným Ománom. Agentúra Fárs, ktorá je úzko napojená práve na Revolučné gardy, v nedeľu spresnila, že za posledných 24 hodín prešlo prielivom len pätnásť lodí, ktoré disponovali povolením od iránskych úradov. Intenzita medzinárodnej námornej dopravy cez túto kľúčovú vodnú cestu tak zostáva naďalej paralyzovaná a je o 90 percent nižšia ako pred začiatkom americko-izraelských útokov na Irán, ktoré sa začali pred viac ako mesiacom.