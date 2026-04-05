Americký prezident Donald Trump sa v nedeľu rozhodol predĺžiť ultimátum, ktoré predtým adresoval iránskemu vedeniu v súvislosti s opätovným otvorením strategického Hormuzského prielivu. Nový termín na splnenie amerických požiadaviek je po novom stanovený na utorok večer washingtonského času.
Presný termín a stručný odkaz
Šéf americkej administratívy o posunutí termínu najskôr hovoril v rozhovore pre denník Wall Street Journal (WSJ), kde jasne uviedol, že novým hraničným časom na uvoľnenie zablokovanej námornej trasy je utorkový večer. Následne túto informáciu potvrdil aj vo verejnom priestore, keď na svojej platforme Truth Social zverejnil mimoriadne stručný príspevok. Bez uvedenia akýchkoľvek ďalších podrobností a vysvetlení doň napísal len „utorok, 20.00 h východného času“, čo v prepočte na náš časový posun znamená stredu dve hodiny ráno stredoeurópskeho letného času (SELČ).
Hrozba peklom a zničením infraštruktúry
Americký prezident už predtým dôrazne pohrozil, že v prípade nesplnenia jeho prísnych podmienok v stanovenom čase pristúpia Spojené štáty k priamym útokom na kritickú iránsku infraštruktúru. Svoje nekompromisné varovanie a odhodlanie vyostril už počas predchádzajúcich dní. „Spomeňte si, keď som dal Iránu desať dní na to, aby UZAVREL DOHODU alebo OTVORIL HORMUZSKÝ PRIELIV. Čas sa kráti – zostáva 48 hodín, kým sa na nich zosype peklo,“ napísal Trump vo svojom sobotňajšom statuse na rovnakej sociálnej sieti, čím jasne deklaroval pripravenosť použiť v regióne krajné vojenské riešenia.