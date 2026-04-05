Spojené štáty by mali podľa ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova okamžite upustiť od takzvaného jazyka ultimát a vrátiť sa k diplomatickým rokovaniam. Vyhlásil to po nedeľňajšom telefonickom rozhovore so svojím iránskym náprotivkom Abbásom Arákčím, počas ktorého spoločne rozoberali aktuálnu napätú situáciu.
Nádej na zmiernenie napätia
Ruský rezort diplomacie vo svojom oficiálnom vyhlásení k telefonátu uviedol, že Moskva naďalej pozorne sleduje aktuálne dianie a vývoj udalostí. „Ruská strana vyjadrila nádej, že snahy viacerých štátov o zmiernenie napätia v súvislosti s Iránom budú úspešné,“ citovalo ministerstvo Lavrovove slová adresované Teheránu. Samotný proces deeskalácie by podľa neho mohol byť výrazne uľahčený, pokiaľ by Spojené štáty pristúpili na zmenu svojej rétoriky, upustili od spomínaných tvrdých ultimát a vrátili celú situáciu späť za rokovací stôl.
Varovanie pred krokmi v OSN
Obaja ministri zahraničných vecí sa počas spoločného rozhovoru zhodli na dôležitosti udržania mierových rozhovorov. Lavrov i Arákčí zároveň dôrazne vyzvali medzinárodné spoločenstvo, aby sa podarilo zabrániť akýmkoľvek neuváženým krokom, a to predovšetkým tým na pôde Bezpečnostnej rady OSN. Prípadné unáhlené rezolúcie či zásahy by totiž podľa ich spoločného stanoviska mohli definitívne ohroziť zostávajúce šance na akýkoľvek pokrok v politických a diplomatických snahách o komplexné vyriešenie pretrvávajúcej krízy.