Obrovská tragédia zasiahla v nedeľu obec Oborín v okrese Michalovce, kde v rieke Laborec vyhasli životy dvoch maloletých chlapcov. Mladí hrdinovia zahynuli pri záchrane svojho topiaceho sa kamaráta, ktorého sa im síce podarilo dostať do bezpečia, no oni sami sa už na breh nevrátili. O mimoriadne smutnej udalosti informovalo prostredníctvom sociálnej siete Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach.
Dobrý skutok zaplatili životom
K nešťastiu došlo po tom, čo jeden z chlapcov vošiel do vody a náhle sa začal topiť. Na pomoc mu okamžite skočili ďalší dvaja kamaráti, ktorým sa spoločnými silami podarilo dostať ho na breh a zachrániť mu tak život. Bohužiaľ, oni sami sa z rieky už následne nedokázali dostať. „Zachránili svojho kamaráta, no sami sa už na breh dostať nedokázali. Dobrý skutok pre druhého ich stál to najcennejšie – ich život,“ uviedla polícia k mrazivým okolnostiam tejto víkendovej tragédie.
Rozsiahle pátranie a vyšetrovanie
Na mieste okamžite zasahovali všetky dostupné záchranné zložky. Do rozsiahleho pátrania sa okrem policajtov a profesionálnych i dobrovoľných hasičov zapojil aj hasičský čln, špeciálna sonarová technika a dron s termovíziou od riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície. Krátko pred 16.30 h napokon záchranári objavili v rieke dve osoby bez známok života. „Obhliadajúci lekár na mieste vylúčil cudzie zavinenie a nariadil vykonanie pitvy. Vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia,“ dodali strážcovia zákona s tým, že vzhľadom na extrémnu citlivosť celého prípadu a z úcty k pozostalým nebudú k nešťastiu poskytovať žiadne bližšie informácie.