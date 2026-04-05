Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po nedeľňajšom mimoriadnom zasadnutí Rady obrany štátu vyhlásil, že krajina zabezpečí prísnu vojenskú ochranu pre strategický plynovod TurkStream. Reaguje tak na nedávny nález batohov s výbušninami v susednom Srbsku a na údajnú hrozbu ukrajinského útoku.
Medzinárodná spolupráca a ostrá kritika
Ochrana kľúčovej plynárenskej infraštruktúry bude podľa šéfa maďarskej diplomacie zabezpečená v celom úseku od srbsko-maďarskej až po maďarsko-slovenskú štátnu hranicu. Szijjártó po bezpečnostnom incidente okamžite telefonoval s ministrami energetiky Turecka a Srbska, ako aj s námestníkom ruského ministra energetiky Pavelom Sorokinom, pričom sa spoločne dohodli na koordinovanej ochrane európskeho úseku plynovodu. Samotné nájdenie výbušnín v srbskom meste Kanjiža označil minister za „pokus o vážny útok na suverenitu Maďarska“. V tejto súvislosti nešetril ostrou kritikou ani na adresu Európskej komisie, ktorej návrhy na riešenie hroziacej energetickej krízy nazval absurdnými. „Ukrajina, spolu s Bruselom ako svojím partnerom, zavádza veľmi tvrdé opatrenia, aby sa pokúsila prerušiť dodávky ruskej ropy a zemného plynu do Európy,“ vyhlásil Szijjártó a dodal, že Ukrajinci podľa neho v minulosti zničili plynovod Nord Stream a v súčasnosti blokujú aj ropovod Družba.
Závislosť od jedinej plynárenskej trasy
Zmarená sabotáž v Srbsku podľa maďarského ministra priamo zapadá do série cielených útokov, pričom upozornil, že plynovod TurkStream bol už viackrát terčom ukrajinských dronov priamo na ruskom území. Zariadenia zaistené neďaleko hraníc by podľa jeho slov bez problémov stačili na úplné zničenie tohto potrubia. Ochrana tejto vetvy je v súčasnosti pre strednú Európu mimoriadne dôležitá. TurkStream, respektíve jeho predĺženie Balkan Stream, je momentálne jedinou fungujúcou trasou na vývoz ruského potrubného plynu do Európy. Tranzit cez ukrajinské územie bol totiž od januára 2025 definitívne zastavený po tom, čo Kyjev odmietol predĺžiť príslušnú dohodu s Ruskom. Táto strategická trasa tak aktuálne zásobuje hneď niekoľko európskych štátov vrátane Slovenska.