Najmenej tri osoby, vrátane desaťmesačného dievčatka, tragicky zahynuli v nedeľu v spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko na severe Nemecka po tom, čo sa na ne v lese zrútil strom. Nešťastie sa odohralo počas podujatia, na ktorom skupina ľudí hľadala veľkonočné vajíčka.
Tragická bilancia veľkonočného podujatia
K mimoriadne tragickému incidentu došlo krátko po 11.00 h stredoeurópskeho letného času (SELČ) v lesnom poraste neďaleko mesta Flensburg. Na skupinu nič netušiacich ľudí sa tam náhle zrútil približne 30-metrový strom. Pod ťažkým kmeňom a konármi uviazli štyri osoby. Napriek okamžitej snahe záchranárov na mieste zraneniam podľahlo 16-ročné dievča a 21-ročná žena. Desaťmesačná dcéra staršej z obetí, žiaľ, skonala neskôr po prevoze do nemocnice. Vážne zranenia utrpela aj ďalšia 18-ročná žena, ktorú museli do nemocnice v meste Heide transportovať záchranárskym vrtuľníkom, zatiaľ čo niekoľko ďalších osôb vyviazlo s ľahšími poraneniami. Agentúra AP upresnila, že na podujatí sa zúčastňovalo približne 50 ľudí z neďalekého zariadenia, ktoré poskytuje podporu tehotným ženám a matkám v núdzi.
Vyšetrovanie a nepriaznivé počasie
Presnú príčinu a okolnosti tohto fatálneho incidentu už začali vyšetrovať príslušné nemecké úrady. Predbežne sa predpokladá, že mohutný strom vyvrátil mimoriadne silný vietor, pričom zatiaľ nie je jasné, či bola drevina už predtým nejakým spôsobom poškodená. Nemecká meteorologická služba (DWD) v tejto súvislosti upozornila, že v nedeľu panovali na severe krajiny veľmi nepriaznivé poveternostné podmienky. Meteorológovia počas dňa predpovedali nárazy vetra s rýchlosťou 55 až 65 kilometrov za hodinu, pričom na niektorých exponovaných miestach hrozili nárazy s rýchlosťou až do 80 kilometrov za hodinu.