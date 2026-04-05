Maďarský premiér Viktor Orbán zvolal v nedeľu popoludní mimoriadne zasadnutie Rady obrany štátu. Dôvodom bol naliehavý telefonát so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom, ktorý ho informoval o mimoriadne vážnom incidente - náleze dvoch batohov s výbušninami v bezprostrednej blízkosti plynovodu vedúceho do Maďarska.
Zásah polície a prebiehajúce vyšetrovanie
Srbský prezident podľa zverejnených informácií oznámil, že armáda a polícia objavili batohy s výbušninami len niekoľko stoviek metrov od kľúčovej plynárenskej infraštruktúry. Maďarský premiér následne na sociálnych sieťach situáciu bližšie špecifikoval. „Srbské orgány našli silné výbušné zariadenie spolu s vybavením potrebným na jeho odpálenie pri kritickej plynárenskej infraštruktúre spájajúcej Srbsko a Maďarsko. Vyšetrovanie stále prebieha,“ uviedol Orbán s tým, že situácia si vyžaduje okamžité zasadnutie bezpečnostných zložiek. Samotný Vučič neskôr potvrdil, že maďarského partnera detailne informoval „o prvých výsledkoch vyšetrovania našich vojenských a policajných orgánov týkajúcich sa ohrozenia kritickej plynovej infraštruktúry“.
Strategický význam plynovodu Balkan Stream
K vážnemu bezpečnostnému incidentu došlo v meste Kanjiža, ktoré sa nachádza v severnej srbskej provincii Vojvodina, len približne desať kilometrov od maďarských štátnych hraníc. Práve cez toto územie prechádza strategický plynovod Balkan Stream. Ide o mimoriadne dôležité predĺženie známeho plynovodu TurkStream, prostredníctvom ktorého sa zabezpečuje plynulá preprava ruského zemného plynu nielen na územie Srbska, ale následne aj ďalej do Maďarska. Akékoľvek poškodenie tejto trasy by tak mohlo mať pre obe krajiny fatálne energetické a hospodárske následky.