Takmer 15-kilometrový úsek diaľnice D1 Hubová - Ivachnová, ktorého kľúčovou súčasťou je aj 3,6 kilometra dlhý tunel Čebrať, by mal byť definitívne sprevádzkovaný v letných mesiacoch tohto roka. Očakávaný obchvat Ružomberka mal pôvodne slúžiť motoristom už v závere minulého roka, no jeho odovzdaniu do užívania zabránila náročná sanácia zosuvu pod hradom Likavka. Stavebné práce sú však v týchto dňoch prakticky hotové, prebiehajú nevyhnutné kolaudačné konania a komplexné skúšky tunela. TASR o aktuálnom vývoji informoval investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Július Mihálik.
Geologické komplikácie pri Ružomberku
Problémový úsek je podľa diaľničiarov z geologického hľadiska mimoriadne náročný a počas prác sa na ňom objavilo hneď niekoľko zosuvov. Tým úplne posledným, ktorý si vyžadoval dodatočné stabilizačné práce a nutné opravy, je práve spomínaný zosuv pod hradom Likavka. „Konkrétny dátum bude známy, až keď bude známe aj definitívne riešenie všetkých opravných prác. Sú tam komplikované technické veci ohľadom mostných záverov, ložísk, ktoré budeme musieť preprojektovať a následne dodať. Predpokladám, že do leta by sa to mohlo podariť,“ zhodnotil aktuálnu situáciu Mihálik s tým, že spustenie do ostrej prevádzky očakáva už počas tohtoročných letných prázdnin.
Chýbajúca D1 a obchvat Prešova
Prioritou NDS zostáva aj posledná nerozostavaná časť D1 medzi Bratislavou a Košicami, ktorou je 13,5-kilometrový úsek Turany - Hubová s tunelmi Korbeľka a Havran. Aktuálne prebieha výber zhotoviteľa, pričom nový tender beží súbežne s predošlým. „Je to komplikovaný úsek, ktorého výstavba bude trvať rádovo šesť rokov. Treba ho doprojektovať. Ak sa nám to podarí v priebehu roka dosúťažiť, budeme veľmi radi, ak by sa ešte v budúcom roku zmluva podpísala,“ vysvetlil investičný riaditeľ. Geologické problémy úradujú aj na východe Slovenska, kde sa výstavba druhej etapy severného obchvatu Prešova na rýchlostnej ceste R4 predĺži približne o pol roka. „Zatiaľ sme v očakávaní toho, že sprejazdnenie úseku bude rádovo posunuté do leta 2028. Je to dôsledok opäť komplikovanej geológie. Museli sme sanovať zosuv na východnom portáli tunela Okruhliak, pri ktorom, keď sa začal odťažovať, sa objavila geologická porucha,“ uzavrel Mihálik s dôvetkom, že podložie v tejto oblasti je výrazne náročnejšie ako pri predchádzajúcich prešovských tuneloch.