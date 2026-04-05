Americký prezident Donald Trump v nedeľu vystupňoval tlak na Teherán a vyhlásil, že pokiaľ Irán okamžite neotvorí strategický Hormuzský prieliv, Spojené štáty v utorok zaútočia na jeho životne dôležitú infraštruktúru. Šéf Bieleho domu sa zároveň v súvislosti s vyhrotenou situáciou vyjadril aj k úspešnej záchrane člena posádky zostrelenej americkej stíhačky F-15. Informácie priniesla TASR.
Hrozba peklom a zničením infraštruktúry
Svoje mimoriadne ostré varovanie adresoval americký prezident priamo iránskemu vedeniu prostredníctvom príspevku na sociálnej sieti Truth Social. Vo vyhlásení plnom expresívnych výrazov avizoval, že utorok bude v Iráne dňom zničených elektrární a mostov. „Otvorte ten ****** prieliv, vy šialení bastardi, inak tam budete mať peklo – LEN SA POZERAJTE! Sláva Alahovi,“ napísal Trump. Útok na kritickú iránsku infraštruktúru tak priamo podmienil uvoľnením kľúčovej námornej trasy, ktorej doterajšia blokáda výrazne paralyzuje medzinárodný obchod a dodávky surovín.
Záchrana zostreleného letca
V osobitnom príspevku sa šéf Bieleho domu vrátil aj k piatkovému incidentu, pri ktorom bola nad územím Iránu zostrelená americká stíhačka. Potvrdil, že špeciálnym jednotkám sa podarilo člena posádky úspešne a včas evakuovať. „Zachránili sme vážne zraneného a naozaj statočného člena posádky z hlbín iránskych hôr. Iránska armáda ho intenzívne a v hojnom počte hľadala a približovala sa k nemu,“ opísal dramatické okolnosti záchrany Trump s tým, že hoci pilot utrpel zranenia, je momentálne v bezpečí a bude v poriadku. Ďalšie detaily k celej záchrannej operácii i k napätej bezpečnostnej situácii by mal prezident zverejniť na mimoriadnej tlačovej konferencii o 19.00 h stredoeurópskeho letného času.