Bratislavskí hasiči museli v nedeľu popoludní urýchlene zasahovať pri rozsiahlom požiari skladu, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti obývanej ubytovne. Pre bezprostredné ohrozenie museli záchranné zložky evakuovať desiatky osôb. O dramatickej udalosti v hlavnom meste informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) prostredníctvom sociálnej siete.
Bezpečná evakuácia ubytovne
Zásah si vyžiadal okamžité bezpečnostné opatrenia, keďže plamene zachvátili skladový priestor priamo susediaci s ubytovňou. Hasiči z nej museli preventívne evakuovať približne tridsať ľudí, aby predišli akémukoľvek ohrozeniu ich životov a zdravia. Udalosť sa podľa aktuálnych informácií a prvotných správ z miesta činu našťastie zaobišla bez zranení, pričom záchranári majú situáciu s obyvateľmi plne pod kontrolou.
Zásah s dronmi a výškovou technikou
Samotný boj s plameňmi je mimoriadne náročný, keďže hasiči musia likvidovať oheň nielen vo vnútorných priestoroch skladu, ale aj priamo na jeho streche. Vedenie zboru k prebiehajúcej akcii uviedlo, že nasadené boli viaceré špecializované zložky. „Na mieste zasahuje výšková technika a situáciu monitorujeme aj z výšky pomocou dronu. Do zásahu je zapojená aj protiplynová služba,“ spresnili hasiči detaily o technologickom zabezpečení tohto nedeľného zásahu.