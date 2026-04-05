Rodinné stretnutia počas veľkonočných sviatkov síce prinášajú chvíle blízkosti a udržiavania tradícií, no zároveň môžu byť aj výrazným zdrojom napätia a konfliktov. Stanislava Knut z Ligy za duševné zdravie upozorňuje, že sviatky koncentrujú do krátkeho času viacero záťažových faktorov, ktoré v kombinácii s intenzívnym kontaktom vytvárajú ideálne prostredie pre vznik hádok.
Spúšťače napätia a dôležitosť prevencie
Najčastejšími spúšťačmi konfliktov sú podľa odborníčky staré nevyriešené spory, rozdielne názory na výchovu či politiku, pocit kritiky, nevyžiadané rady, alkohol, ale aj preťaženie hostiteľa. Riziko zvyšuje aj nerealistické očakávanie, že všetko musí byť absolútne perfektné a bezchybné. „Konflikt často nespustí jedna veľká vec, ale séria drobných preťažení, pri ktorých už ľudia nemajú dosť kapacity na sebareguláciu,“ uviedla Knut s tým, že na citlivé témy sa treba vopred pripraviť. Najlepšou prevenciou je znížiť tlak ešte pred samotnými sviatkami. Pomáha neplánovať si priveľa aktivít, spravodlivo si rozdeliť úlohy, vyjasniť si logistiku a vopred sa dohodnúť na tom, akým témam sa pri stole radšej vyhnúť.
Zvládanie konfliktov a asertívna komunikácia
Ak už k samotnému konfliktu dôjde, najdôležitejšie je znížiť jeho intenzitu, spomaliť tempo a nevracať sa k starým krivdám. „Nastaviť si hranice aj počas sviatkov je v poriadku a z psychologického hľadiska to môže byť veľmi zdravé. Hranica nie je neúcta voči hosťom, ale spôsob, ako chrániť vzťah aj vlastnú psychickú kapacitu,“ vysvetlila Knut. Namiesto obviňovania radí komunikovať asertívne a hovoriť o vlastných pocitoch a potrebách bez toho, aby sme útočili na druhých. Kľúčovou vlastnosťou na udržanie pokojnej atmosféry je podľa nej empatia a zrelé ustúpenie, ktoré však nesmie znamenať popretie seba samého či tolerovanie ponižovania, ale len rozlíšenie toho, čo naozaj stojí za poškodenie rodinných vzťahov.