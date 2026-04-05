Pápež Lev XIV. v nedeľu po prvýkrát udelil tradičné veľkonočné požehnanie Urbi et orbi (Mestu a svetu). Vo svojom úvodnom posolstve dôrazne vyzval svetových lídrov, aby okamžite ukončili pretrvávajúce konflikty a definitívne sa vzdali akýchkoľvek snáh o moc, dobývanie či nadvládu. Informácie o pápežovom vystúpení priniesla TASR na základe správy agentúry Reuters.
Výzva na odloženie zbraní
Hlava katolíckej cirkvi vystúpila pred tisíckami veriacich, ktorí sa slávnostne zhromaždili na vatikánskom Námestí svätého Petra. Pontifik neskrýval sklamanie z aktuálneho celosvetového vývoja a vyjadril hlbokú ľútosť nad tým, že ľudia „si zvykajú na násilie, zmierujú sa s ním a stávajú sa k nemu ľahostajnými“. Následne prítomných aj svetových lídrov požiadal o okamžitú zmenu prístupu k riešeniu sporov. „Nech odložia zbrane tí, ktorí ich majú! Nech si tí, ktorí majú moc rozpútať vojny, zvolia mier!“ apeloval pápež s tým, aby sa ľudstvo aspoň v tento sviatočný deň vzdalo túžby po konflikte a prosilo o udelenie mieru pre svet zničený vojnami.
Stručné posolstvo bez menovania vojen
Na rozdiel od mnohých predchádzajúcich požehnaní však pápež tentoraz vo svojom tradičnom prejave zámerne nespomenul žiadne konkrétne vojenské konflikty. Podľa hodnotenia agentúry Reuters bol jeho prejav celkovo nezvyčajne stručný a veľmi priamy. Agentúra v tejto súvislosti pripomína, že Lev XIV. je vo všeobecnosti známy tým, že si svoje slová vždy mimoriadne starostlivo vyberá. V posledných týždňoch však napriek tejto zdržanlivosti čoraz dôraznejšie odsudzuje násilné konflikty po celom svete, pričom postupne stupňuje najmä svoju kritiku ničivej vojny na Blízkom východe.