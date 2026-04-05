Sobotňajšia noc si v Dolnom Kubíne, konkrétne v mestskej časti Veľký Bysterec, vyžiadala zásah hasičov pri rozsiahlom požiari záhradnej chatky. Podľa doterajších zistení objekt úmyselne zapálila zatiaľ neznáma osoba. O víkendovom incidente informovalo v nedeľu prostredníctvom sociálnej siete Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.
Zásah s dýchacími prístrojmi
Samotný požiar bol záchranným zložkám nahlásený v sobotu krátko pred polnocou. Na miesto okamžite vyrazili príslušníci z miestnej hasičskej stanice. „Príslušníci HaZZ z hasičskej stanice v Dolnom Kubíne zlikvidovali požiar jedným vysokotlakovým a jedným C prúdom za súčasného rozoberania konštrukcie strechy. Pri zásahu použili autonómne dýchacie prístroje,“ opísali priebeh náročnej nočnej akcie krajskí hasiči vo svojom vyhlásení.
Tisícové materiálne škody
Následkom tohto úmyselne založeného požiaru vznikla majiteľovi záhradnej chatky značná priama materiálna škoda. Jej výšku vyšetrovatelia po prvotnej obhliadke predbežne vyčíslili na 10-tisíc eur. Po neznámom podpaľačovi a presných motívoch jeho konania sa naďalej pátra.