Francúzsky občan, ktorého v Číne ešte v roku 2010 odsúdili na smrť za pašovanie drog, bol popravený. V sobotu o tom informovalo francúzske ministerstvo zahraničných vecí, ktoré tento krok ostro odsúdilo. Peking na kritiku reagoval s tým, že boj proti podobným činom je spoločnou zodpovednosťou všetkých krajín.
Porušenie práv a zamietnutá milosť
Rozsudok nad 62-ročným Francúzom, ktorý sa narodil v Laose, bol podľa dostupných informácií vykonaný v meste Kanton na juhu Číny. Paríž upozorňuje, že k poprave došlo „napriek úsiliu francúzskych úradov, vrátane snáh o získanie milosti pre nášho krajana z humanitárnych dôvodov“. Rezort diplomacie navyše zdôraznil, že obhajoba nemala prístup k záverečnému súdnemu pojednávaniu, čo považuje za závažné porušenie práv odsúdeného. V reakcii na incident ministerstvo opätovne potvrdilo svoj nesúhlas s trestom smrti „všade a za všetkých okolností“ a medzinárodné spoločenstvo vyzvalo na jeho univerzálne zrušenie.
Peking obhajuje prísne tresty
Čínsky rezort diplomacie sa k detailom samotného prípadu odmietol bližšie vyjadriť. Vo vyhlásení poskytnutom agentúre AFP však upozornil, že „boj proti trestným činom súvisiacich s drogami je spoločnou zodpovednosťou všetkých krajín“. Peking zároveň odmietol obvinenia z nespravodlivého procesu a dodal, že štát „zaobchádza s obžalovanými rôznych národností rovnako, prípady rieši prísne a spravodlivo v súlade so zákonom a chráni zákonné práva“ všetkých zúčastnených strán.