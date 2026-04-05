Polícia Slovenskej republiky vyzýva občanov na včasné vybavovanie cestovných pasov pred blížiacou sa letnou dovolenkovou sezónou. Obdobie letných prázdnin totiž každoročne prinášajú na oddeleniach dokladov obrovský nápor a s ním spojené výrazne dlhšie čakacie doby. Vybavenie potrebných dokumentov si preto podľa strážcov zákona rozhodne netreba nechávať na poslednú chvíľu.
Potrebné doklady a poplatky
Pri vybavovaní cestovného pasu je potrebné pripraviť si platný občiansky preukaz, prípadne rodný list a potvrdenie o štátnom občianstve. Polícia rovnako pripomína, že v prípade zmeny osobných údajov, akou je napríklad zmena priezviska po sobáši, je nutné predložiť aj príslušný matričný doklad. Zároveň platí prísna povinnosť odovzdať predchádzajúci pas, ak už bol v minulosti vydaný, a uhradiť predpísaný správny poplatok za vydanie nového dokumentu. Na nutnosť včasného riešenia úradných záležitostí upozornila polícia priamo na sociálnej sieti, kde k blížiacemu sa letu zdôraznila: „Jednoduché pravidlo: čím skôr vybavíš, tým pokojnejšie odcestuješ.“
Osobná prítomnosť a biometria
Hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek v súvislosti s blížiacou sa sezónou podotkol, že proces vydávania dokladov si vyžaduje splnenie špecifických technických podmienok. Každý žiadateľ tak musí byť pri podaní žiadosti bezpodmienečne prítomný osobne. Policajti a pracovníci oddelení mu totiž počas samotného vybavovania musia priamo na mieste nasnímať biometrické údaje, bez ktorých moderný cestovný pas jednoducho nie je možné vydať.