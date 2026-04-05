Väčšina žiakov druhého stupňa základných škôl dostáva vreckové, avšak jeho častá nepravidelnosť im bráni v budovaní stabilných finančných návykov. Najčastejšie deti dostávajú od rodičov sumu v rozmedzí od 11 do 50 eur, pričom jednoznačne dominuje hotovostná forma. Tieto zistenia vyplývajú z rozsiahleho prieskumu, ktorý v novembri minulého roka zrealizoval inštitút INESS a investičná platforma Finax medzi viac ako osemtisíc žiakmi.
Absencia systému a slabé sporiteľské návyky
Prieskum ukázal, že vreckovým disponuje až 82 percent opýtaných žiakov, no polovica z nich ho dostáva nepravidelne. Tento nedostatok systému sa priamo podpisuje pod slabé sporiteľské návyky mládeže, keďže pravidelne si sporí len 27 percent detí a až 63 percent si odkladá peniaze len príležitostne. „Práve pravidelnosť je pritom kľúčovým pilierom finančného vzdelávania – učí deti pracovať s fixným rozpočtom, plánovať výdavky a zodpovedne hospodáriť so zverenými prostriedkami,“ vysvetlila šéfka PR vo Finaxe Linda Gáliková. Pravidelné vreckové je podľa nej pre dieťa ekvivalentom výplaty v dospelosti, pričom predvídateľný príjem vytvára rámec na učenie sa rozdeľovať zdroje. „Ak tento mechanizmus chýba, absentuje aj základný tréning finančného rozhodovania, ktorý je kľúčový pre budúce hospodárenie s vlastnými príjmami,“ zdôraznila odborníčka.
Výška vreckového a dominancia hotovosti
Z hľadiska výšky vreckového disponuje takmer polovica žiakov sumou od 11 do 50 eur mesačne, zatiaľ čo druhou najpočetnejšou skupinou sú deti s príjmom do desiatich eur. Vyššie sumy sú výnimkou a takmer každý piaty žiak nedostáva od rodičov vôbec nič. Medzi školákmi zároveň naďalej vedie hotovosť, ktorou výlučne platí takmer polovica z nich a len päť percent využíva výhradne digitálne formy. „Fyzická prítomnosť bankoviek a mincí pomáha menším žiakom lepšie pochopiť hodnotu peňazí a ich ubúdanie pri platení. Odporúčaným postupom je preto začať s hotovosťou a na bezhotovostné platby prechádzať postupne, ruka v ruke s rastúcim vekom a nadobudnutými skúsenosťami dieťaťa,“ doplnila Gáliková na margo prospešnosti tohto trendu.