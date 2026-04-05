Rusko vydalo dôrazné varovanie pre svojich občanov, aby sa vyhýbali cestovaniu do krajín, ktoré majú so Spojenými štátmi uzatvorené zmluvy o vydávaní osôb. Ministerstvo zahraničných vecí varovalo, že Rusom v týchto štátoch hrozí okamžité zadržanie a dlhodobé tresty odňatia slobody, ak budú reálne vydaní do USA. Moskva tento krok odôvodňuje najmä zvýšenou aktivitou americkej justície od začiatku invázie na Ukrajinu v roku 2022. Informácie priniesla TASR na základe článku denníka The Independent.
Sankcie a obavy z tajných služieb
Upozornenie ruskej diplomacie je určené primárne pre tých občanov, ktorí majú dôvodné podozrenie z možného trestného stíhania americkými orgánmi, alebo priamo figurujú na amerických sankčných zoznamoch. Ministerstvo zdôraznilo obavy, že pre početné extrateritoriálne sankcie zamerané na strategické segmenty domáceho hospodárstva sa mnohí Rusi môžu nevedomky ocitnúť v hľadáčiku amerických úradov. Bez poskytnutia konkrétnych dôkazov zároveň ruská strana uviedla, že „americké spravodajské služby sa často zapájajú do podvodných schém, aby nalákali ruských občanov do zahraničia na lukratívne obchodné alebo turistické ponuky“. Za štáty s najväčšou pravdepodobnosťou vydania označila Moskva Veľkú Britániu, Švajčiarsko, väčšinu štátov Európskej únie, Kanadu, Austráliu, Izrael a viaceré krajiny Latinskej Ameriky, Afriky i Ázie.
Stovky vydaných a prípad Viktora Bouta
Podľa oficiálnych údajov Moskvy bolo od zadržania známeho obchodníka so zbraňami Viktora Bouta v Thajsku v roku 2008 vydaných do Spojených štátov týmto spôsobom už viac ako sto ruských štátnych príslušníkov. Samotného Bouta odsúdil americký súd v roku 2012 na 25 rokov za obchodovanie so zbraňami, pranie špinavých peňazí a sprisahanie s cieľom zabiť Američanov. Jeho prípad sa dostal opäť do pozornosti v roku 2022, keď ho na letisku v Abú Zabí vymenili za americkú basketbalistku Brittney Grinerovú. Tú predtým v Rusku odsúdili na deväť rokov za to, že mala pri prílete v batožine náplne do elektronickej cigarety s necelým gramom konopného oleja.