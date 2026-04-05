Pápež Lev XIV. v nedeľu po prvýkrát prednesie tradičné veľkonočné požehnanie Urbi et Orbi. Na slávnostnej omši na Námestí svätého Petra vo Vatikáne a pri následnom požehnaní sa očakáva účasť desaťtisícov veriacich. O vôbec prvom veľkonočnom posolstve nového pontifika informovala TASR na základe správy agentúry DPA.
Očakávania a tradičnejší prístup
Sedemdesiatročný pontifik, ktorý je vôbec prvým pápežom pôvodom zo Spojených štátov a má aj peruánske občianstvo, vedie 1,4 miliardy katolíkov od mája minulého roka. Verejnosť s napätím očakáva, či svoje posolstvo obmedzí len na všeobecnú výzvu k mieru, alebo sa priamo vyjadrí aj k prebiehajúcim vojnovým konfliktom na Ukrajine a na Blízkom východe. Počas aktuálnych sviatkov sa Lev XIV. ukázal byť o poznanie tradičnejší ako jeho predchodca. Na Zelený štvrtok umyl nohy dvanástim kňazom v rímskej Bazilike svätého Jána v Lateráne, kým pápež František zvykol na znak pokory navštevovať väznice. Počas Veľkého piatku navyše nová hlava cirkvi sama niesla kríž počas tradičnej krížovej cesty v Koloseu.
Význam požehnania a spomienka na Františka
Požehnanie, ktorého latinský názov v preklade znamená „mestu a svetu“, patrí medzi najdôležitejšie verejné požehnania v katolíckej cirkvi a pre veriacich je za splnenia podmienok spojené s plnomocnými odpustkami. Lev XIV. ho doteraz udelil len po svojom zvolení a počas Vianoc. Tohtoročná oslava zmŕtvychvstania Ježiša Krista má v Ríme aj špecifický spomienkový nádych, keďže predchádzajúca hlava katolíckej cirkvi, pápež František, zomrela presne na Veľkonočný pondelok minulého roka vo veku 88 rokov.