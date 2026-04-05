Kresťania na Slovensku i vo svete slávia v nedeľu pamiatku zmŕtvychvstania Ježiša Krista, ktorá tvorí absolútny základ celej kresťanskej viery. Veľkonočná nedeľa, v cirkvi nazývaná aj Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania, predstavuje samotné vyvrcholenie najväčších kresťanských sviatkov cirkevného roka.
Oslava víťazstva nad smrťou
Počas slávnostných bohoslužieb sa davy veriacich spoločne s biskupmi a kňazmi radujú z Kristovho víťazstva nad smrťou. V tento deň si intenzívne pripomínajú víťazné zavŕšenie Ježišovej vykupiteľskej úlohy, ako aj nádej na večný život, ktorú týmto skutkom priniesol celému ľudstvu. Špecifické tradície v tento sviatočný deň udržiava napríklad gréckokatolícka cirkev. V nej sa v Nedeľu paschy slávia bohoslužby už od skorých ranných hodín, pričom dôležitou súčasťou obradov je takzvaná utiereň vzkriesenia spojená s tradičným posvätením jedál.
Sviatky pokračujú aj v pondelok
Slávenie samotného zmŕtvychvstania Ježiša Krista sa však nedeľnými slávnostnými bohoslužbami v kresťanských cirkvách nekončí. Veriaci si tento kľúčový biblický moment plynulo pripomínajú aj na Veľkonočný pondelok, ktorý je v cirkevnom kalendári oficiálne známy tiež ako Pondelok vo veľkonočnej oktáve.