Bývalý šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Muhammad Baradej ostro zareagoval na najnovšie hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa voči Iránu. V reakcii na Trumpovo ultimátum, v ktorom hrozí rozpútaním pekla, vyzval štáty Perzského zálivu i svetové mocnosti, aby okamžite zasiahli a šéfa Bieleho domu zastavili.
Hrozba pekla a výzva na zásah
Americký prezident predtým prostredníctvom svojej platformy Truth Social adresoval Teheránu mimoriadne tvrdé varovanie. Vyhlásil, že ak Irán do 48 hodín neuzavrie so Spojenými štátmi mierovú dohodu, Washington v krajine rozpúta peklo a zničí jej životne dôležitú infraštruktúru. Na tieto slová reagoval Baradej viacerými príspevkami na sieti X. „Vládam v Perzskom zálive: Prosím, ešte raz urobte všetko, čo je vo vašich silách, skôr než tento šialenec zmení región na ohnivú guľu,“ napísal v prvom z nich. Následne svoj apel rozšíril a priamo sa obrátil aj na OSN, Čínu, Rusko a francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, pričom sa bezprostredne pýtal, či sa naozaj nedá urobiť nič na zastavenie tohto šialenstva.
Zložitá minulosť s Washingtonom
Egypťan Muhammad Baradej zastával funkciu generálneho riaditeľa MAAE v rokoch 1997 až 2009. Spravodajská stanica Sky News v tejto súvislosti pripomína, že hoci počas svojho pôsobenia v úrade opakovane vyjadroval hlboké znepokojenie nad schopnosťou Iránu obohacovať urán, jeho vzťahy s americkou administratívou neboli zďaleka ideálne. V období rokov 2000 až 2009 sa totiž často ocital v ostrom konflikte s predstaviteľmi Spojených štátov, ktorí vtedajšieho šéfa agentúry dlhodobo považovali za príliš ústretového voči Teheránu a celému jeho jadrovému programu.