Talianska premiérka Giorgia Meloniová v sobotu neskoro večer zablahoželala policajným zložkám k úspešnému zadržaniu 48-ročného Roberta Mazzarellu, ktorý patril medzi najhľadanejšie osoby v krajine a je považovaný za jedného z popredných údajných mafiánskych bossov. Premiérka, ktorá sa momentálne nachádza na pracovnom turné po štátoch Perzského zálivu, označila jeho dolapenie za významný úspech pre taliansku spravodlivosť.
Zadržanie s falošnými dokladmi
Hľadaného zločinca sa podarilo zadržať po piatkovej policajnej razii v luxusnej vile na známom Amalfskom pobreží na juhu Talianska. K samotnému zásahu došlo po tom, čo Mazzarella podľa polície použil falošné doklady na prenájom tejto honosnej pobrežnej nehnuteľnosti. Predsedníčka vlády vo svojej reakcii na sociálnej sieti označila zatknutie za „významný úder proti Camorre“, neslávne známej zločineckej organizácii pochádzajúcej z neapolského regiónu. „Toto vysiela jasný signál, že štát neustúpi,“ dodala odhodlane Meloniová k úspešnej operácii bezpečnostných zložiek.
Temná minulosť neapolského klanu
Mazzarella dlhodobo figuroval na zozname najnebezpečnejších osôb unikajúcich pred spravodlivosťou. Hľadaný bol predovšetkým v súvislosti so smrtiacou streľbou, ktorá sa odohrala ešte v roku 2000 v lahôdkach v centre Neapola. Na úteku bol od 28. januára 2025, kedy na neho úrady vydali zatykač pre obvinenie z vraždy. Samotný klan Mazzarellovcov je historicky známy najmä svojím zapojením do falšovania peňazí v Neapole, pričom len minulý mesiac polícia zadržala ďalších šestnásť ľudí údajne spojených s touto skupinou pre obvinenia z rozsiahlych kybernetických podvodov.