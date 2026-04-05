Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan počas intenzívneho diplomatického víkendu riešil dva kľúčové svetové konflikty. V telefonáte s generálnym riaditeľom NATO Markom Ruttem zhodnotil vojnu na Blízkom východe, zatiaľ čo v Istanbule osobne prijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Slepá ulička na Blízkom východe
V rozhovore so šéfom Severoatlantickej aliancie Erdogan neskrýval znepokojenie z aktuálneho geopolitického vývoja. Podľa zverejneného vyhlásenia prezident zdôraznil, že proces odštartovaný nedávnou intervenciou proti Iránu viedol k „geostrategickej slepej uličke“ a medzinárodné spoločenstvo musí okamžite zdvojnásobiť svoje úsilie o ukončenie tejto vojny. Turecká diplomacia sa v tejto súvislosti už dlhšie pokúša aktívne sprostredkovať ukončenie nepriateľských akcií v regióne, a to najmä prostredníctvom rokovaní s partnermi z Pakistanu a Egypta.
Spolupráca s Kyjevom a zdieľanie skúseností
Paralelne s dianím na Blízkom východe pokračuje Ankara vo svojich snahách „dosiahnuť mierové riešenie“ konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou. Ústrednou témou sobotňajšej návštevy Volodymyra Zelenského tak bolo nielen úsilie o trvalé prímerie, ale aj rozšírenie vzájomnej bezpečnostnej spolupráce, na ktorej nových krokoch sa obaja lídri podľa ukrajinského prezidenta dohodli. Kyjev v rámci nej ponúka „odborné znalosti, technológie a skúsenosti“ s bojom proti iránskym dronom typu Šahíd, ktoré Rusko využíva vo vojne. Diskusia sa okrem zbraní dotkla aj „praktických krokov“ pri budovaní plynárenskej infraštruktúry a zvažovaného spoločného rozvoja polí zemného plynu.