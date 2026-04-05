Centrálne velenie iránskych ozbrojených síl v sobotu rázne odmietlo najnovšie hrozby zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten varoval, že zničí životne dôležitú infraštruktúru krajiny v prípade, ak Teherán do 48 hodín neprijme mierovú dohodu so Spojenými štátmi.
Ostré odkazy o pekle a močiari
Šéf Bieleho domu predtým na svojej platforme Truth Social varoval Irán, že ak nedôjde k uzavretiu mierovej dohody v stanovenej lehote, Washington v krajine rozpúta peklo. Generál Alí Abdolláhí Alíabádí z ústredného veliteľstva iránskej armády Chátam al-Anbijá vo svojom vyhlásení tieto slová označil za „beznádejný, nervózny, nevyrovnaný a hlúpy krok“. Podľa stanice Sky News šéf iránskeho vojenského velenia reagoval zjavne priamo na Trumpov príspevok, keď prostredníctvom štátnych médií odkázal: „Nezabudnite, že ak sa agresia rozšíri, celá oblasť sa zmení na peklo pre vás.“ Následne rázne dodal, že „ilúzia o porážke Iránskej islamskej republiky sa zmenila na močiar, v ktorom sa utopíte“.
Odložené útoky a Hormuzský prieliv
Napätie medzi krajinami vrcholí už niekoľko dní. Šéf Bieleho domu ešte 26. marca nariadil odložiť plánované útoky proti iránskym elektrárňam a dôležitej energetickej infraštruktúre. Termín tohto odkladu bol stanovený do 6. apríla do 20.00 h východoamerického času, čo zodpovedá 7. aprílu o 2.00 h stredoeurópskeho letného času (SELČ). Donald Trump už vtedy ako jednu z hlavných podmienok na deeskaláciu situácie požadoval opätovné otvorenie strategického Hormuzského prielivu.