Pražská polícia vyšetruje od sobotného rána silný výbuch na sídlisku Jižní Město, pomocou ktorého neznámi páchatelia pravdepodobne otvorili a následne vykradli bankomaty. Najmenej dvaja podozriví z miesta činu ušli na elektrických kolobežkách. O mimoriadnom incidente informovala TASR na základe správ českých spravodajských portálov Novinky.cz a iDnes.cz.
Ranná explózia a zásah pyrotechnikov
Samotný výbuch bol na tiesňovú linku hlásený v skorých ranných hodinách približne okolo 4.20 h. Privolané policajné hliadky po príchode na miesto objavili dva poškodené a úplne vykradnuté bankomaty. Páchatelia sa do nich podľa všetkého dostali násilne za pomoci bližšie nešpecifikovanej výbušniny. Pre zaistenie bezpečnosti okolia a dôležitých stôp museli na mieste okrem vyšetrovateľov zasahovať aj policajní pyrotechnici.
Útek páchateľov a miliónové škody
Polícia Českej republiky prostredníctvom sociálnej siete X verejnosť informovala, že páchatelia mohli od bankomatov na elektrických kolobežkách prejsť aj desiatky kilometrov, čím si zabezpečili rýchly únik. Aj keď presná výška odcudzenej hotovosti zatiaľ nie je oficiálne známa, vyšetrovatelia potvrdili, že celková spôsobená škoda je už teraz predbežne vyčíslená na „niekoľko miliónov českých korún“.