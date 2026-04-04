Sobotňajší výlet do prírody sa pre 48-ročného slovenského turistu skončil vážnym úrazom. Popoludní sa zrútil zo skalného brala pod Novou hoľou v pohorí Veľká Fatra. Pri hrozivom páde utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali okamžitý zásah horských aj leteckých záchranárov. O dramatickej udalosti informovala Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.
Pád z osemmetrovej výšky a bezvedomie
K zranenému mužovi okamžite vyrazili horskí záchranári z oblastného strediska Veľká Fatra. Situácia na mieste bola kritická, keďže turista spadol z úctyhodnej výšky a utrpel veľmi vážne poranenia hlavy. „Na mieste došlo k približne osemmetrovému pádu 48-ročného slovenského muža zo skalného brala, pričom si privodil poranenia v oblasti hlavy a bol v bezvedomí,“ priblížila HZS dramatické okolnosti popoludňajšej nehody.
Letecký transport do nemocnice
Pre vážnosť zdravotného stavu a ťažko dostupný horský terén bola na miesto vyslaná aj posádka leteckých záchranárov. Ako spresnila horská služba, profesionáli muža po dosiahnutí okamžite vyšetrili a poskytli mu nevyhnutné prvotné ošetrenie, aby stabilizovali jeho stav. „Následne ho letecky transportovali na ďalšie vyšetrenia do nemocničného zariadenia v Banskej Bystrici,“ doplnila HZS k záveru náročnej záchrannej akcie.