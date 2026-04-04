Predseda vlády SR Robert Fico a maďarský premiér Viktor Orbán absolvovali v sobotu spoločný telefonát, po ktorom zhodne vyzvali Európsku úniu na zásadnú zmenu doterajšieho kurzu. Od európskych inštitúcií, a predovšetkým od Európskej komisie (EK), požadujú okamžité obnovenie dialógu s Ruskom a úplné zrušenie sankcií, ktoré sa týkajú dovozu ruských energetických surovín.
Kritika komisie a volanie po ruských surovinách
Slovenský premiér na sociálnej sieti uviedol, že Únia by mala bezodkladne zabezpečiť také politické a právne prostredie, ktoré by členským krajinám umožnilo doplniť chýbajúce rezervy plynu a ropy zo všetkých dostupných zdrojov vrátane Ruska. „Preto by mali byť zrušené nezmyselné sankcie zakazujúce dovoz plynu a ropy z Ruska, spustená samostatná iniciatíva EÚ na urýchlené ukončenie vojny na Ukrajine a prijaté rázne kroky na obnovenie prevádzky ropovodu Družba,“ zdôraznil Fico. Telefonát s maďarským náprotivkom podľa neho potvrdil, že boj s obrovskou energetickou krízou si vyžaduje širší prístup. Vlády oboch štátov podľa jeho slov robia maximum pre ochranu národných ekonomík pred „ideologickou zaslepenosťou a nekompetentnosťou EK, zlomyseľným ukrajinským prezidentom a dopadmi vojny proti Iránu“.
Výzva na otvorenie ropovodu Družba
Maďarský premiér Viktor Orbán sa po rokovaní vyjadril v rovnako ostrom duchu, pričom varoval, že situácia je kritická a Európa sa každým dňom rýchlejšie približuje k vážnej energetickej kríze. Európsku ekonomiku podľa neho priamo ohrozuje nedostatok surovín a rast cien, čomu sa dá vyhnúť len rýchlym doplnením zásob v čo najväčšom objeme. V tejto súvislosti Orbán vyzval EÚ, aby „prinútila ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského okamžite znovu otvoriť ropovod Družba“. Brusel by mal podľa neho zároveň upustiť od svojich plánov na odstrihnutie sa od ruskej energie a od prechodu na drahšiu energetickú politiku, ktorá by bola pre bežné rodiny finančne nedostupná.