Rakúski horskí záchranári v sobotu našli telo slovenského lyžiara, ktorého na svahu tragicky zasiahla lavína. Ide v poradí už o 31. obeť v rakúskych horách počas prebiehajúcej lyžiarskej sezóny.
Pátranie prerušil silný vietor
K nešťastiu došlo ešte v piatok 3. apríla, keď 40-ročný Slovák lyžoval na svahoch hory Plattenspitze v spolkovej krajine Salzbursko. Po páde lavíny, ktorá muža nečakane strhla, sa okamžite rozbehla pátracia akcia. Okolo polnoci ju však museli záchranári dočasne prerušiť, a to predovšetkým pre mimoriadne silný vietor a vysoké riziko pádu ďalších sekundárnych lavín. Ako následne oznámila miestna polícia, telo hľadaného muža sa podarilo nájsť až v priebehu soboty. Nachádzalo sa pod viac ako dvojmetrovou vrstvou utlačeného snehu.
Mimoriadne tragická sezóna
Padajúce lavíny si počas aktuálnej lyžiarskej sezóny vyžiadali v celej Európe mimoriadne veľa ľudských životov. Štatistiky sú obzvlášť alarmujúce najmä na samotnom území Álp, kde v dôsledku tohto prírodného živlu zahynulo už viac ako sto ľudí.