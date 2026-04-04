Európska únia by mala v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky upustiť od princípu jednomyseľnosti. V rozhovore pre mediálnu skupinu Funke Media Group to uviedol nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul, ktorý pri svojom návrhu reagoval najmä na aktuálne spory s Maďarskom.
Schopnosť konať na medzinárodnej úrovni
Nemecký minister priamo poukázal na prebiehajúci diplomatický spor s Budapešťou ohľadom schvaľovania európskej pôžičky pre Ukrajinu. „Mali by sme zrušiť princíp jednomyseľnosti v EÚ v zahraničnej a bezpečnostnej politike ešte pred koncom súčasného legislatívneho obdobia, aby sme boli lepšie schopní konať na medzinárodnej úrovni a aby sme boli skutočne dospelí,“ vyhlásil Wadephul s tým, že v Rade EÚ osobne preferuje prechod na voľbu kvalifikovanou väčšinou. Kľúčové zmeny by sa podľa neho mali stihnúť ešte pred najbližšími voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré sú naplánované na rok 2029. „Všetky skúsenosti, ktoré sme získali za posledné týždne s pomocou pre Ukrajinu a sankciami voči Rusku, to naznačujú,“ dodal k téme.
Ropovod Družba a blížiace sa voľby
Maďarský premiér Viktor Orbán dlhodobo tvrdí, že jeho vláda blokuje pôžičku pre Ukrajinu pre údajné bránenie plynulým dodávkam ruskej ropy na maďarské a slovenské územie cez ropovod Družba. Ukrajinská strana však oponuje a ako hlavný dôvod obmedzení uvádza nedávny ruský útok na zariadenie ropovodu v meste Brody v Ľvovskej oblasti. Do napätej situácie čoskoro prehovoria aj samotní maďarskí voliči, keďže krajinu už 12. apríla čakajú parlamentné voľby. Wadephul v tejto súvislosti diplomaticky poznamenal, že výber budúcich zástupcov je výlučne v rukách maďarských občanov a Nemecko bude konštruktívne spolupracovať s akoukoľvek legitímnou vládou.