Slovenská správa ciest (SSC) bude od 8. apríla po polročnom odklade pokračovať so sanáciou nebezpečného zosuvu vozovky a krajnice na ceste I/18 v Strečnianskej úžine. Havarijný stav na frekventovanej komunikácii v smere z Martina do Žiliny opraví dodávateľská firma Swietelsky-Slovakia. Projekt si celkovo vyžiada investíciu vo výške viac ako 915-tisíc eur s DPH, pričom TASR o tom informovala hovorkyňa cestárov Jana Lukáčová.
Zimná prestávka a aktuálne dopravné obmedzenia
K samotnému zosuvu vozovky došlo ešte vo februári 2023. Zhotoviteľ prevzal stavenisko vlani v septembri, no po skúšobných sondách musel práce prerušiť. Výsledky totiž ukázali, že realizácia v tak náročnom teréne by nedokázala zaručiť dostatok miesta pre vozidlá zimnej údržby so širokými pluhmi, čo by znamenalo bezpečnostné riziko pre vodičov aj stavbárov. Práce sa tak teraz obnovia v približne 200-metrovom úseku za plnej premávky. „Pracovisko bude oddelené betónovými zvodidlami. Vplyv prác na premávku by mal byť minimálny. To znamená, že doprava bude vedená tak ako doteraz, teda v dvoch zúžených jazdných pruhoch za zníženej rýchlosti,“ priblížila aktuálnu situáciu Lukáčová.
Náročné stavebné práce a termín dokončenia
Sanácia havarijného stavu odštartuje odstraňovaním konštrukčných vrstiev vozovky, po ktorom bude nasledovať realizácia špeciálnych mikropilót a šikmých kotiev hlboko pod úroveň cesty. Cestári následne pristúpia k debniacim a armovacím prácam v rámci opravy existujúceho oporného múru vrátane nevyhnutnej betonáže. Po ukončení týchto úkonov dostane vyťažený úsek úplne novú konštrukčnú a asfaltovú vrstvu. Ako doplnila hovorkyňa SSC, stavebné práce budú na mieste prebiehať sedem dní v týždni, a to vrátane víkendov a štátnych sviatkov. „Plánované ukončenie prác je v prvej polovici augusta 2026,“ dodala na záver Lukáčová k očakávanému koncu rozsiahleho projektu.