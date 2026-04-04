Vek ikonických japonských sakúr vyvoláva v Tokiu čoraz väčšie obavy o verejnú bezpečnosť. Počas obľúbeného sviatku kvitnutia kvetov hanami sa totiž v meste vyvrátilo hneď niekoľko stromov, pričom vo štvrtok zaznamenali pády v parku Kinuta a pri vodnej priekope Čidorigafoči neďaleko Cisárskeho paláca. Tieto najnovšie incidenty si našťastie nevyžiadali zranenia.
Pády stromov a varovné signály
Zďaleka však nejde o ojedinelý jav. Úradník metropolitnej oblasti zodpovedný za verejné parky Masakazu Noguchi uviedol, že len minulý rok sa v Tokiu vyvrátilo 85 stromov, ktoré zranili troch ľudí, pričom mnohé z nich boli práve sakury. V marci tohto roka sa zrútil ďalší čerešňový strom a zranil okoloidúceho. Štvrtková vyvrátená sakura v parku Kinuta mala viac ako 60 rokov a patrila medzi najstaršie stromy v lokalite. Situácia znepokojuje úradníkov najmä preto, že práve na prelome marca a apríla sa pod stromami hromadne zhromažďujú davy ľudí. Zhoršovanie stavu drevín súvisí s ich vekom a náchylnosťou na hubové ochorenia. Dendrológ Hirojuki Wada upozorňuje, že vonkajšími znakmi rizikových stromov sú silné nakláňanie, kvitnutie na spodných konároch a huby na kmeni. Riziko pádu sa navyše dramaticky zvyšuje po daždi, keď kmene naberú veľké množstvo vody.
Vplyv klimatických zmien a dočasné riešenia
Väčšina ikonických stromov je podľa odborníkov na konci svojho životného cyklu. „Mnoho stromov bolo vysadených krátko po vojne a teraz majú 70 až 80 rokov a slabnú,“ vysvetlil dendrológ s tým, že ich kondíciu ešte viac zhoršujú extrémne letné horúčavy a dlhé obdobia sucha. „Dúfam, že ľudia viac premýšľajú o klimatických zmenách prostredníctvom toho, čo sa deje s kvitnúcimi čerešňami, čo je veľmi symbolické,“ dodal Wada. Pre rastúce riziko vykonali úrady v parku Kinuta ešte pred sviatkom predbežné kontroly viac ako 800 stromov. Hoci niekoľko najrizikovejších vyrúbali a k ďalším umiestnili výstražné tabule, strom vyvrátený vo štvrtok medzi označenými nebol. „Momentálne sú naše opatrenia väčšinou dočasné, nie sú to zásadné kroky, ako je opätovná výsadba,“ zhodnotil aktuálny prístup úradov Noguchi.