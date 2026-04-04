Irán sa rozhodol čiastočne uvoľniť blokádu kľúčovej námornej trasy a povolil plavbu lodí prevážajúcich základný tovar do svojich prístavov cez strategický Hormuzský prieliv. Informovala o tom v sobotu iránska tlačová agentúra Tasnim, ktorá sa odvolala na oficiálny vládny dokument. Správu o vývoji situácie v regióne sprostredkovala TASR na základe informácií agentúry Reuters.
Prísne protokoly a koordinácia
Podľa zverejneného dokumentu musia všetky obchodné lode smerujúce do iránskych prístavov, a to vrátane tých plavidiel, ktoré sa v súčasnosti už nachádzajú vo vodách Ománskeho zálivu, prísne koordinovať svoj pohyb s miestnymi úradmi. Priechod cez úžinu bude možný výhradne za predpokladu, že posádky lodí budú dôsledne dodržiavať novo stanovené protokoly pre bezpečnú plavbu cez tento prieliv.
Dôsledky uzavretia ropnej tepny
Hormuzský prieliv, ktorý spája Perzský záliv s Arabským morom, predstavuje kľúčovú dopravnú trasu, cez ktorú bežne prechádza približne pätina svetovej produkcie ropy. Teherán túto úžinu prakticky úplne uzavrel v reakcii na útoky Izraela a Spojených štátov z konca februára. Toto radikálne rozhodnutie okamžite ovplyvnilo globálne dodávky dôležitých komodít, predovšetkým ropy, skvapalneného zemného plynu a hnojív, čo na svetových trhoch viedlo k prudkému nárastu cien energií.