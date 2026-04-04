Sobotňajší ranný požiar v jednom zo žilinských hotelov na Bernolákovej ulici si vyžiadal tragické následky. Na mieste prišiel o život 56-ročný muž, ktorý neprežil silnú intoxikáciu splodinami horenia. O udalosti informovali žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková a hovorkyňa krajských hasičov Mária Pohanková Zahatlanová.
Zásah hasičov a rozsiahla evakuácia
Požiar, ktorý nahlásili krátko pred pol siedmou ráno, vypukol v izbe na štvrtom poschodí. Na mieste zasahovalo 11 žilinských hasičov so štyrmi kusmi techniky. Tí v autonómnych dýchacích prístrojoch otvorili dvere zasiahnutej izby a muža v evakuačnej maske vyniesli do bezpečného priestoru. „Tam začali s poskytovaním kardiopulmonálnej resuscitácie. Pokračovala v nej posádka rýchlej lekárskej pomoci, ale osobu sa nepodarilo zachrániť,“ priblížila zásah Pohanková Zahatlanová. Z bezpečnostných dôvodov a pre rýchle šírenie dymu muselo byť z priestorov hotela evakuovaných celkovo 39 osôb.
Podozrenie z nedbalosti a policajné vyšetrovanie
Hasičom sa podarilo oheň zlikvidovať pomocou dvoch C prúdov, pričom majiteľ predbežne vyčíslil materiálne škody na 10-tisíc eur. Zatiaľ čo hasiči označili za pravdepodobnú príčinu vzniku požiaru nedbalosť, privolaný zisťovateľ na mieste predbežne nevylúčil ani cudzie zavinenie. „Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície v Žiline začal trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia. Presné okolnosti, ako aj príčina požiaru sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ dodala na záver policajná hovorkyňa Kocková.