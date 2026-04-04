Pripíjanie si alkoholom počas blížiacich sa veľkonočných sviatkov môže byť pre seniorov mimoriadne nebezpečné a dokonca im môže skrátiť život. Alkohol u starších ľudí nielenže podporuje vznik závislosti, ale zároveň výrazne zhoršuje priebeh viacerých prebiehajúcich ochorení. Na tieto riziká dôrazne upozornila primárka oddelenia dlhodobo chorých v nemocnici v Handlovej Miriam Kvostková.
Zradný vplyv na starnúci organizmus
Organizmus v seniorskom veku reaguje na konzumáciu alkoholu odlišne ako v mladosti. S pribúdajúcimi rokmi dochádza k prirodzenému úbytku svalovej hmoty a spomaleniu metabolizmu, v dôsledku čoho telo spracováva alkohol oveľa pomalšie a jeho účinky sú naopak intenzívnejšie. K samotnej závislosti často prispieva samota, strata partnera či nezáujem o ďalší život, pričom práve sviatočné obdobia bývajú silným spúšťačom pitia. „Alkohol u seniorov nielen podporuje vznik závislosti, ale zároveň zhoršuje priebeh viacerých ochorení. Často sa podpisuje pod problémy so srdcom, pečeňou, obličkami či imunitným systémom,“ vysvetlila primárka Kvostková s tým, že alkohol rovnako prehlbuje depresie, úzkosti a zvyšuje riziko nebezpečných pádov.
Nebezpečná kombinácia s liekmi a apel na rodiny
Osobitne riziková je u starších ľudí priama kombinácia alkoholu s bežne užívanými liekmi. Táto zmes môže viesť k nepredvídateľným reakciám organizmu a náhlemu zhoršeniu zdravotného stavu. „Stáva sa, že už na prvý pohľad vieme odhadnúť, či pacient konzumuje alkohol pravidelne. Potvrdia nám to aj vyšetrenia, ktoré poukazujú na poškodenie pečene. Žiaľ, často sa stáva, že práve konzumáciou alkoholu si seniori vedome skrátia život aj o niekoľko rokov,“ varuje lekárka. Odborníci preto radia seniorom vynechať sviatočné pitie a zároveň apelujú na ich rodiny, aby boli vnímavé a podporovali svojich blízkych v zdravších alternatívach trávenia spoločných chvíľ.