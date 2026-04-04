Zakladateľ komunikačnej aplikácie Telegram Pavel Durov rázne zareagoval na pokračujúce snahy o jej zablokovanie v Rusku. Na svojom účte uviedol, že tento typ internetovej prevádzky sa bude dať po novom ešte ťažšie odhaliť a obmedziť. O jeho vyjadreniach informovala TASR na základe správ webu Novaja Gazeta Europe.
Zmobilizovaný národ a výpadky bánk
Kremeľské pokusy o cenzúru vyvolali v krajine nečakané technické komplikácie. Prevádzka viacerých ruských bánk zaznamenala v piatok masívny výpadok, pričom podľa magazínu Forbes mohla byť hlavnou príčinou práve úradná blokáda internetu. Durov v tejto súvislosti upozornil, že pokusy o blokovanie spustili masívny bankrot a hotovosť sa nakrátko stala jediným spôsobom platby v celej krajine. „Vitajte opäť v ‚Digitálnom odpore‘, moji ruskí bratia a sestry. V súčasnosti je celý národ zmobilizovaný, aby obišiel tieto absurdné obmedzenia. Aj my sa prispôsobíme a urobíme prevádzku Telegramu ťažšie odhaliteľnou,“ odkázal používateľom zakladateľ platformy.
Iránsky scenár sa opakuje
Podľa zverejnených údajov používa Telegram cez rôzne VPN siete denne približne 65 miliónov Rusov, pričom viac ako 50 miliónov cez aplikáciu aktívne posiela správy. Durov celú situáciu prirovnal k obdobnému zákazu z Iránu, kde vláda dúfala v masový prechod obyvateľov na štátom sledované aplikácie. „Namiesto toho sa dočkala masového prijatia VPN. Teraz sa k 50 miliónom členov Digitálneho odporu v Iráne pridalo viac ako 50 miliónov v Rusku,“ pripomenul s tým, že snahy o obmedzenie komunikácie majú v oboch krajinách veľmi podobný výsledok.