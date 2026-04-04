Opozičné poslankyne Národnej rady SR Tina Gažovičová a Veronika Veslárová z hnutia Progresívne Slovensko (PS) opätovne predkladajú do parlamentu novelu školského zákona. Ich cieľom je uľahčiť začleňovanie detí so zdravotným znevýhodnením do bežných škôl a celkovo zlepšiť dostupnosť potrebných podporných opatrení.
Návrat k bezbariérovosti a včasná komunikácia
Návrh počíta so znovuzavedením opatrení zameraných na odstraňovanie fyzických bariér a zabezpečenie diétneho stravovania, ktoré z legislatívy vypadli po jej vlaňajšej novelizácii. Poslankyne upozornili, že vyňatie týchto dvoch bodov nielen sťažilo ich financovanie, ale znevýhodnené deti zároveň stratili nárok na dopravné a podporu od regionálnych úradov pri hľadaní vhodnej vzdelávacej inštitúcie. Okrem toho má novela priniesť nový nástroj pre zákonných zástupcov, vďaka ktorému by mohli o nástupe dieťaťa so zdravotným znevýhodnením komunikovať s vedením školy v dostatočnom časovom predstihu. Škola tak získa nevyhnutný priestor na to, aby sa na prijatie takéhoto žiaka dokázala včas a adekvátne pripraviť.
Povinnosti štátu a adresnejšie financovanie
Legislatíva má taktiež zaviazať školy, ktoré získavajú zvýšený normatív na žiakov s nadaním a so zdravotným znevýhodnením, aby tieto zdroje skutočne využívali priamo na zabezpečenie potrebných podporných opatrení. Návrh zároveň precizuje pravidlá týkajúce sa zodpovednosti štátu za zabezpečenie miesta v takzvanej spádovej škole, čím reaguje na prax, kedy riaditelia odmietajú prijať znevýhodnené deti z dôvodu nevhodných podmienok. „V praxi rodičia neraz obchádzajú desiatky škôl, kým nájdu školu, ktorá je schopná prijať dieťa a zabezpečiť potrebné podporné opatrenia. Návrh spresňuje mechanizmus regionálneho prideľovania podporných opatrení a jasne definuje, že povinnosť nájsť vhodnú školu má regionálny úrad školskej správy,“ vysvetlili predkladateľky z PS.