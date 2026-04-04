Kozmická kapsula Orion s ľudskou posádkou v rámci misie Artemis 2 úspešne prekročila polovicu vzdialenosti medzi Zemou a Mesiacom. Informoval o tom v sobotu americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA). Kozmická loď, ktorá odštartovala v stredu z floridského Mysu Canaveral, sa aktuálne nachádza viac ako 219-tisíc kilometrov od Zeme.
Oblet Mesiaca a strata spojenia
Cieľom misie Artemis 2 je preletieť okolo nášho prirodzeného satelitu po takzvanej dráhe voľného návratu. Loď Orion sa tak nedostane priamo na obežnú dráhu Mesiaca, ale vo výške približne 7000 kilometrov preletí nad jeho odvrátenou stranou a vplyvom gravitácie sa následne vydá na spiatočnú cestu. „Keď astronauti dorazia, uskutočnia oblet Mesiaca a budú vykonávať vedecké pozorovania jeho povrchu,“ uviedla NASA na sociálnych sieťach, kde zároveň zverejnila zábery kapsuly s Mesiacom v diaľke. Členovia posádky budú mať pri najväčšom priblížení približne tri hodiny na pozorovanie povrchu, pričom budú určitý čas úplne bez spojenia so Zemou.
Príprava na historické pristátie
Misia Artemis 2 sa má po oblete Mesiaca definitívne skončiť pristátím v Tichom oceáne, ktoré je naplánované na 10. apríla. NASA od tohto kľúčového letu s ľudskou posádkou očakáva, že úspešne odštartuje celý rozsiahly vesmírny program. Tento testovací let má totiž pripraviť cestu k hlavnému cieľu, ktorým je pristátie dvoch astronautov priamo na mesačnom povrchu v roku 2028.