Americký prezident Donald Trump požiadal Kongres o vyčlenenie 152 miliónov dolárov na prestavbu legendárnej väznice Alcatraz. Požiadavka, ktorá je súčasťou návrhu rozpočtu Bieleho domu na rok 2027, potvrdzuje prezidentovu víziu znovuotvoriť túto ikonickú inštitúciu. O amerických plánoch informovala agentúra AFP.
Väznica pre najnebezpečnejších zločincov
Získané financie by mali pokryť prvú fázu rozsiahlej prestavby komplexu v kalifornskom zálive San Francisco Bay na to, čo vládni predstavitelia opisujú ako „najmodernejšie bezpečnostné väzenské zariadenie“. Trump svoje plány s Alcatrazom avizoval už v máji minulého roka s tým, že do objektu budú v budúcnosti presunutí tí „najnebezpečnejší a najnásilnejší zločinci Ameriky“. Návrh spadá pod širší rozpočet ministerstva spravodlivosti, ktorý kladie dôraz na investície do bezpečnostných zložiek, no celú sumu musí najprv definitívne odobriť Kongres. Ako však upozornil portál Axios s odvolaním sa na predstaviteľov administratívy, vybudovanie komplexu takzvanej kategórie supermax s najvyšším stupňom stráženia takmer od základov by celkové náklady nakoniec zvýšilo až na približne dve miliardy dolárov.
Z turistickej atrakcie opäť pevnosť
Ostrovný komplex vzdialený len dva kilometre od San Francisca uzavreli ešte v roku 1963 po 29 rokoch fungovania, a to predovšetkým pre enormné prevádzkové náklady. Zariadenie s pôvodnou kapacitou 336 miest si pamätá viacerých známych zločincov vrátane mafiánskeho bosa Al Caponeho, pričom podľa oficiálnych záznamov z neho nikto úspešne neušiel. V súčasnosti slúži legendárny Alcatraz ako jedna z najvyhľadávanejších turistických atrakcií Spojených štátov.