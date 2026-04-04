V oblasti Perzského zálivu sa v piatok zrútilo ďalšie vojenské lietadlo Spojených štátov, ktoré bolo zapojené do operácií na Blízkom východe. Pilota tohto stroja sa podľa dostupných informácií podarilo úspešne zachrániť. O incidente informoval americký denník The New York Times.
Pád stroja neďaleko Hormuzského prielivu
Podľa dvoch od seba nezávislých zdrojov denníka išlo v tomto prípade údajne o lietadlo typu „A-10 Warthog“. K havárii došlo neďaleko strategického Hormuzského prielivu. Médiá upozorňujú na fakt, že tento incident sa odohral v približne rovnakom čase, ako bol hlásený ďalší vážny vojenský incident nad územím susedného Iránu.
Pátranie po posádke stíhačky
Nad iránskym územím totiž v piatok údajne zostrelili dvojmiestnu americkú stíhačku F-15E. Jej posádka sa podľa informácií médií stihla včas katapultovať. Kým záchranným tímom sa z tohto stroja podarilo dostať do bezpečia zatiaľ jedného člena posádky, po druhom americkom letcovi sa v oblasti naďalej intenzívne pátra.