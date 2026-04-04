Slovenská republika sa oficiálne pridala k spoločnému vyhláseniu lídrov týkajúcemu sa situácie v Hormuzskom prielive. Pre neustále eskalujúce napätie v regióne už 38 štátov vyzýva na okamžité ukončenie blokovania tejto strategickej námornej trasy zo strany Iránu.
Hrozba vysokej inflácie a globálne následky
Minister zahraničných vecí Juraj Blanár odsúdil vzájomné útoky Izraela, Spojených štátov a Iránu, pričom varoval pred ďalšou eskaláciou. Prípadný nedostatok ropy a plynu pre zablokovaný prieliv podľa neho ovplyvní všetky vstupy priemyslu a obchodu, čo môže viesť k vysokej inflácii s reálnym dopadom na občanov aj ekonomiky. „Situácia sa ani po mesiaci neposunula bližšie k mierovému riešeniu a naďalej eskaluje, čo je ohrozením nielen pre samotný Blízky východ a Perzský záliv, no uzavretie Hormuzského prielivu bude mať globálne následky pre všetkých vrátane energetickej stability Slovenska,“ vyhlásil šéf slovenskej diplomacie.
Sloboda plavby a dôležitosť ropovodu Družba
Slovensko sa pripojením k vyhláseniu zasadzuje za zabezpečenie základnej zásady medzinárodného práva v podobe slobody plavby a za zastavenie útokov na civilnú infraštruktúru. K iniciatíve lídrov Spojeného kráľovstva, Francúzska, Nemecka, Talianska, Holandska, Japonska a Kanady sa do piatku pridalo už 31 ďalších krajín. V kontexte hroziacej energetickej krízy Blanár zároveň zdôraznil význam alternatívnych trás pre náš región. „Aj v tomto prípade sa ukazuje, ako mimoriadne kľúčový je pre strednú Európu ropovod Družba. Naša vláda robí všetky kroky pre to, aby sme dosiahli obnovenie tohto toku ropy,“ dodal na záver minister.