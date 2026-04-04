Pápež Lev XIV. viedol na Veľký piatok tradičnú krížovú cestu v rímskom Koloseu, pričom sám niesol drevený kríž počas všetkých štrnástich zastavení. Pred antickým monumentom sa zhromaždilo približne 30-tisíc veriacich, aby spoločne sledovali tento obrad. O udalosti informovala TASR na základe správ spravodajského webu Vatican News.
Návrat k tradícii a silné posolstvá
Lev XIV. sa stal len druhým pápežom, ktorý osobne niesol kríž počas celej krížovej cesty, čím priamo nadviazal na tradíciu Jána Pavla II. z rokov 1980 až 1994. Počas toho, ako pápež v sprievode dvoch nosičov pochodní kráčal cez jednotlivé zastavenia pripomínajúce cestu Ježiša Krista od odsúdenia po pochovanie, čítali sa úryvky z evanjelia. Boli doplnené o meditácie, ktoré pripravil bývalý kustód Svätej zeme Francesco Patton. Pri každom zastavení zaznelo odsúdenie ľudskej domýšľavosti a zneužívania moci. „Každý človek vo vedúcom postavení sa bude musieť pred Bohom zodpovedať za to, ako vykonáva svoju moc. Moc začať alebo ukončiť vojnu, moc šíriť násilie alebo mier,“ uvádzalo sa v prvej meditácii, ktorá zároveň kritizovala autoritárske režimy a ľahostajné médiá za to, že zbavujú ľudí ich dôstojnosti.
Modlitby za utečencov a obete konfliktov
Na záver krížovej cesty sa pápež modlil, aby kresťania dokázali žiť svoj život ako cestu čoraz hlbšieho zapájania sa do spoločenstva lásky. Ako k udalosti doplnila agentúra Reuters, tisíce katolíkov v Koloseu a priľahlých uliciach sa spoločne modlili za utečencov, obete obchodovania s ľuďmi, politických väzňov i tých, ktorí zahynuli pod troskami počas svetových konfliktov. Veriaci si uctili aj deti, ktoré uviazli uprostred protestov alebo boli „deportované politikou zbavenou súcitu“.