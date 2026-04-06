V čínskom meste Wu-chan došlo k náhlemu výpadku viac než stovky autonómnych taxíkov. Tie sa náhle zastavili uprostred hustej premávky.
Ako tvrdí tamojšia polícia, príčinou malo byť „zlyhanie systému“, ktoré spôsobilo hromadné odstavenie robotaxi služieb. Podľa ABC News však úrady neposkytli bližšie detaily. Incident sa zaobišiel bez zranení.
Cestujúci uviazli v premávke
Jedna z pasažierok opísala situáciu pre čínske médiá. Jej robotaxi sa zastavil krátko po odbočení a na obrazovke zobrazil správu o zlyhaní systému šoférovania. Výstraha informovala aj o očakávanom príchode obsluhy taxíka.
Keď sa nikto nedostavil, Číňanka použila núdzové tlačidlo SOS, na čo ju vozidlo opäť informovalo o skorom príchode pomoci. Žena sa nakoniec rozhodla vystúpiť, dvere sa našťastie dali otvoriť.
In Wuhan, China, a mass robotaxi outage left at least 100 self-driving cars stalled mid-traffic.— Volcaholic (@volcaholic1) April 1, 2026
Police say a system malfunction caused it. Other videos show chaos, this one a highway collision.
No injuries were reported.pic.twitter.com/24eTs3uZlv
Nie všetci cestujúci však mali toľko odvahy. Niektoré autonómne vozidlá totiž zastali v strednom pruhu rýchlostnej cesty, takže z oboch strán okolo nich premávali ďalšie autá.
Prvý masový výpadok v Číne
So zlyhaním robotaxi sa Čína doteraz ešte nestretla, píše ABC News. K výpadku malo dôjsť večer okolo deviatej, viacerých ľudí museli z vozidiel napokon vyslobodzovať.
Robotaxi v meste Wu-chan prevádzkuje spoločnosť Baidu v rámci svojho projektu Apollo Go. Ide o jednu z najväčších flotíl autonómnych vozidiel na svete, pričom len v tomto meste ich fungujú stovky.
Spoločnosť Baidu sa k incidentu bezprostredne nevyjadrila.
Riziká pri používaní autonómnych vozidiel
Autonómne vozidlá zmenia spôsob, akým sa pozeráme na šoférovanie a výučbu nových vodičov. Právnická firma Adam S. Kutner preto upozorňuje na niekoľko rizík, ktoré súvisia s používaním takýchto áut:
- Nehody – automatizovaný systém môže mať poruchu. V prípade zlyhania automatizovaného systému auto nie je schopné rozoznať dopravné značky alebo upozorniť cestujúcich na vybočenie z jazdného pruhu.
- Nehody s chodcami – automatizované systémy nereagujú na ľudí a zvieratá. Právnici upozorňujú, že autonómne vozidlá nedokážu predvídať správanie chodcov alebo zvierat v ich blízkosti. Nehody preto nie sú vylúčené.
- Riziko požiaru. Lítium-iónové batérie v autonómnych vozidlách môžu pri prehriatí vzbĺknuť.
- Hackerský útok. Autonómne vozidlá sa spoliehajú na ovládanie počítačom. V prípade jeho napadnutia hackeri môžu vyradiť niektoré funkcie alebo dostať sa k citlivým informáciám o cestujúcich.
- Zdravotné riziko. Systémy ako GPS, Bluetooth alebo rádio vyžarujú malé množstvo radiácie, varujú právnici. Aj pri krátkom kontakte tak môže dôjsť k bolestiam hlavy, nespavosti alebo problémom s dýchaním.