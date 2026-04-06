7-mesačné dieťa zomrelo po tom, ako ho na ulici v americkom Brooklyne zasiahol náboj zo zbrane.
Newyorská policajná komisárka Jessica Tischová priblížila, že streľba pravdepodobne súvisela so širším konfliktom tamojších gangov. Jej cieľom nemalo byť dieťa.
Podľa portálu CBS News na mieste zadržali jednu podozrivú osobu. Po páchateľovi však naďalej pátrajú.
Incident zachytila kamera
Priebeh celej tragédie zachytili bezpečnostné kamery umiestnené na okolitých budovách. Záznam zverejnila aj stanica CBS News, vidno na ňom dvoch mužov na mopede. Jeden z nich počas jazdy vytiahol zbraň a vystrelil smerom k rohu ulice. V tom čase tam stáli dospelí s deťmi v kočíkoch.
Guľka podľa polície nechtiac zasiahla 7-mesačnú Kaori Patterson-Mooreovú v kočíku. Priebeh tragédie bližšie opísal svedok:
„Najprv som si myslel, že vybuchol ohňostroj, ale potom ma zasiahli do nohy. Všetky deti sa zhrčili do rohu. Rodina sa skryla v obchode, a matka spustila krik, keď videla že jej dieťa krváca z hlavy. Bolo už bez známok života... otec ho zodvihol a bežal s ním do nemocnice.“
Kamerový záznam zachytáva aj ďalšie dianie na ulici. Dvaja muži na mopede v ňom pokračujú ďalej, až na konci narazia do oproti idúceho auta. Po náraze spadnú na cestu, jednému sa však podarí utiecť.
CBS News informuje, že polícia našla opustený moped, no po jeho vodičovi stále pátrajú. Postrelenie dievčatka bolo podľa Tischovej neúmyselné: „V tejto chvíli považujeme streľbu za súčasť boja medzi gangmi. Obeť nebola úmyselným cieľom,“ dodala komisárka.
Na Slovensku sa s podobnými prípadmi stretávame zriedka
Podobné tragédie, aká sa odohrala v Brooklyne, sú v slovenských podmienkach skôr výnimočné. Slovensko patrí podľa dlhodobých štatistík medzi krajiny s nižšou mierou násilnej kriminality a prísnejšou reguláciou strelných zbraní než Spojené štáty. Vyplýva to napríklad z údajov Eurostatu či analýz Small Arms Survey, ktoré poukazujú na výrazne nižší počet úmrtí spôsobených strelnými zbraňami v Európe.
Odborníci však upozorňujú, že ani relatívne bezpečné krajiny nie sú úplne imúnne voči náhodnému násiliu. „Riziko síce nie je porovnateľné s niektorými americkými mestami, no nelegálne zbrane a organizovaný zločin predstavujú problém aj v rámci Európskej únie,“ uvádza sa v správach Europol.