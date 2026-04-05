Svet v posledných dňoch desia správy o „vysoko zmutovanom“ variante vírusu SARS-CoV-2.
Variant BA.3.2, známy aj ako „cikáda“ obsahuje veľké množstvo genetických zmien. Ako však približuje spoločnosť na podporu distribúcie vakcín Gavi, cikáda nevyvoláva horší priebeh ochorenia u nakazených, ani sa nešíri vo väčších vlnách.
Výskumom cikády sa zaoberala aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorá tvrdí, že hoci ide o silne zmutovaný variant, cikáda zrejme nevyvolá takú paniku ako omikron.
„Dostupné informácie vo všeobecnosti naznačujú, že BA.3.2 vystavuje verejné zdravotníctvo nižšiemu dodatočnému riziku ako iné línie omikronu v obehu.“
Vyvinul sa z omikronu
Variant covidu známy ako omikron sa v Európe prvýkrát vyskytol v rokoch 2021 až 2022. Jeho vetva BA.3 sa však na verejnosti opätovne objavila v roku 2024.
Vedci predpokladajú, že vírus nepozorovane mutoval napríklad v telách chronicky chorých pacientov. Vďaka tomu získal aj svoju prezývku „cikáda“ - aj tento hmyz totiž prežíva dlhší čas pod povrchom zeme, kým v lete opäť vylezie.
Ako informuje Gavi, na rozdiel od predošlých variantov covidu má cikáda „viac ako 50 mutácií v spike proteíne a o vyše 70 mutácií viac ako pôvodný kmeň z čínskeho Wu-chanu.“
Vyskytol sa už aj v Európe
Variant cikáda prvýkrát zaznamenali v južnej Afrike v roku 2024, no odvtedy už prenikol aj do Európy, USA či Austrálie. Ako informuje Gavi, zatiaľ nespôsobil globálnu vlnu ochorení, no nebezpečný je svojou odolnosťou voči očkovaniu a protilátkam.
„Tak, ako iné nové subvarianty, BA.3.2 vykazuje známky schopnosti vyhnúť sa existujúcej imunite na covid-19.“
Oproti iným variantom covidu má cikáda pravdepodobne nižšiu schopnosť infikovať bunky, takže sa zrejme šíri pomalšie.
WHO takisto pripomína, že u variantu sa zatiaľ nepreukázala vyššia miera hospitalizácií, úmrtí či závažnejšieho priebehu ochorenia po nakazení. Pred závažnými následkami ochorenia na variant cikáda naďalej najspoľahlivejšie chránia vakcíny, dodal Gavi.