Svet v posledných dňoch desia správy o „vysoko zmutovanom“ variante vírusu SARS-CoV-2.

Variant BA.3.2, známy aj ako „cikáda“ obsahuje veľké množstvo genetických zmien. Ako však približuje spoločnosť na podporu distribúcie vakcín Gavi, cikáda nevyvoláva horší priebeh ochorenia u nakazených, ani sa nešíri vo väčších vlnách.

Výskumom cikády sa zaoberala aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorá tvrdí, že hoci ide o silne zmutovaný variant, cikáda zrejme nevyvolá takú paniku ako omikron.

„Dostupné informácie vo všeobecnosti naznačujú, že BA.3.2 vystavuje verejné zdravotníctvo nižšiemu dodatočnému riziku ako iné línie omikronu v obehu.“

Vyvinul sa z omikronu

Variant covidu známy ako omikron sa v Európe prvýkrát vyskytol v rokoch 2021 až 2022. Jeho vetva BA.3 sa však na verejnosti opätovne objavila v roku 2024.

Vedci predpokladajú, že vírus nepozorovane mutoval napríklad v telách chronicky chorých pacientov. Vďaka tomu získal aj svoju prezývku „cikáda“ - aj tento hmyz totiž prežíva dlhší čas pod povrchom zeme, kým v lete opäť vylezie.

Ako informuje Gavi, na rozdiel od predošlých variantov covidu má cikáda „viac ako 50 mutácií v spike proteíne a o vyše 70 mutácií viac ako pôvodný kmeň z čínskeho Wu-chanu.“

Vyskytol sa už aj v Európe

Variant cikáda prvýkrát zaznamenali v južnej Afrike v roku 2024, no odvtedy už prenikol aj do Európy, USA či Austrálie. Ako informuje Gavi, zatiaľ nespôsobil globálnu vlnu ochorení, no nebezpečný je svojou odolnosťou voči očkovaniu a protilátkam.

„Tak, ako iné nové subvarianty, BA.3.2 vykazuje známky schopnosti vyhnúť sa existujúcej imunite na covid-19.“

Oproti iným variantom covidu má cikáda pravdepodobne nižšiu schopnosť infikovať bunky, takže sa zrejme šíri pomalšie.

WHO takisto pripomína, že u variantu sa zatiaľ nepreukázala vyššia miera hospitalizácií, úmrtí či závažnejšieho priebehu ochorenia po nakazení. Pred závažnými následkami ochorenia na variant cikáda naďalej najspoľahlivejšie chránia vakcíny, dodal Gavi.

