Päťdesiatnička Angela Lippsová z Tennessee strávila niekoľko mesiacov vo väzbe po nesprávnej identifikácii umelou inteligenciou (AI).
Polícia zatkla Lippsovú u nej doma po tom, ako ju označili za podozrivú zo spáchania organizovaného bankového podvodu. Ako približuje portál InForum, k trestnému činu malo dôjsť v Severnej Dakote, hoci Lippsová podľa vlastných slov tento štát nikdy nenavštívila.
Polícia sa spoľahla na AI
Po zatknutí Američanku previezli do Severnej Dakoty, kde ju obvinili z niekoľkých činov vrátane krádeže a zneužitia osobných údajov.
„Bolo to desivé. Stále si to prehrávam v hlave.“
Podvod zachytila bezpečnostná kamera priamo v banke. Polícia ozrejmila, že na identifikáciu podvodníčky na záberoch použila softvér s umelou inteligenciou. Ten mal odhaliť identitu ženy, ktorá použila falošný preukaz na výber vyššej sumy peňazí.
Systém označil ako podozrivú Angelu Lippsovú. Vyšetrovateľ následne porovnal jej fotografiu z databázy s fotografiami na sociálnych sieťach, a usúdil, že ide o tú istú osobu.
Pravdu zistil jej právnik
Polícia Lippsovú odviedla do väzenia, kde strávila takmer 4 mesiace bez možnosti prepustenia na kauciu. Američanku prepustili až po tom, ako si jej právnik vyžiadal bankové výpisy. Tie potvrdili, že v čase spáchania podvodu sa nachádzala doma v Tennessee – takmer 2000 kilometrov od miesta činu.
In July 2025, 50-year-old Tennessee grandmother Angela Lipps was at home babysitting her grandchildren when U.S. Marshals raided her house at gunpoint.
Lippsovú nakoniec prepustili a zbavili všetkých obvinení.
AI na Slovensku
V domácom prostredí sa s používaním AI stretávame skôr zo strany podvodníkov ako mužov zákona. V marci na to upozornila Slovenská polícia, podľa ktorej umelá inteligencia dokáže vierohodne napodobniť hlas blízkej osoby, odborníka alebo člena rodiny.
„Scenár býva podobný. Volajúci ponúka výhodnú investíciu, rýchle zhodnotenie peňazí alebo tvrdí, že ide o naliehavú situáciu. Využíva tlak, emócie a časovú tieseň. Hlas znie dôveryhodne, pokojne a profesionálne,“ uviedli policajti na sociálnej sieti.
Na výzvy spojené s používaním AI upozornil vo februári aj prezident SR Peter Pellegrini. Ten na plenárnom zasadnutí na samite umelej inteligencie v indickom Naí Dillí uviedol, že AI je nielen o kóde, ale aj o moci, dôvere a ľudskej dôstojnosti.
„India svetu ukazuje dôležitú pravdu: technológie možno budovať vo veľkom rozsahu. A zároveň môžu pomáhať skutočným ľuďom,“ uviedol Pellegrini. Slovensko je síce menšia krajina, no vie podľa neho konať rýchlo. „Sme praktickí. A chceme reálne výsledky,“ podotkol.
Slovenská hlava štátu zdôrazňuje, že AI nesmie zostať v rukách hŕstky ľudí, ako sú korporácie či úzka elita. „Ak sa to stane, ľudia budú mať pocit, že zostali bokom a dôvera klesne. Preto „demokratizácia AI“ nie je slogan,“ skonštatoval. Demokratizácia AI podľa neho znamená prístup k zručnostiam, prístup k nástrojom a férové podmienky pre inovácie. „AI má pomáhať zdravotnej sestre, učiteľovi aj malému podnikateľovi. Nielen najväčším hráčom,“ poznamenal prezident.